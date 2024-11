Terapia personalizzata, Farmacia Favero prima in Fvg con il Sistema SI-CURO

La Farmacia Favero è la prima in Friuli Venezia Giulia ad adottare il sistema SI-CURO, un innovativo metodo di gestione delle terapie farmacologiche introdotto nel 2021. Questo sistema permette di organizzare i farmaci in dosi giornaliere personalizzate, confezionate singolarmente, per semplificare la somministrazione e ridurre gli errori, soprattutto in trattamenti complessi e multifarmaco.

Il servizio, pensato sia per cittadini privati sia per strutture per anziani, ha dimostrato livelli di precisione del 100%, migliorando significativamente l’aderenza alle terapie. Le confezioni trasparenti, pratiche e personalizzate, riportano il nome del paziente e l’orario di assunzione, garantendo sicurezza, comodità e meno sprechi.

L’Assessore regionale alla salute, Riccardi, ha definito il sistema “intelligente e pratico”, elogiando la Farmacia Favero come una delle sette in Italia ad adottare questa tecnologia avanzata, che combina know-how giapponese, controllo olandese e gestione italiana.

Dopo una fase sperimentale durata tre anni, le tre sedi della farmacia (Udine, Pradamano e Treppo Grande) offrono oggi il servizio al costo di 0,90 euro al giorno, rispondendo in modo innovativo alle esigenze di chi deve seguire terapie complesse, come gli anziani o i pazienti cronici.