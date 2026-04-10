Terme di Arta affidate a PromoTurismoFvg

“Le Terme di Arta rappresentano un presidio strategico per la montagna friulana e per l’intero sistema turistico regionale. Con questo provvedimento garantiamo continuità a un servizio fondamentale e poniamo le basi per un rilancio strutturato e sostenibile dell’offerta termale”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini commentando la delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato l’assunzione della gestione dello stabilimento termale di Arta Terme, di proprietà comunale, la cui attuale gestione cesserà il 12 aprile.

La Regione punta a siglare la convenzione e a riaprire le terme in tempi molto rapidi, come ha spiegato Bini: “La scelta di affidare la conduzione a PromoTurismoFVG risponde all’esigenza di salvaguardare un asset di grande valore, sia sotto il profilo turistico sia come presidio sanitario per le cure termali in convenzione con il Servizio sanitario regionale. Vogliamo evitare interruzioni nei servizi e tutelare un punto di riferimento per il territorio”.

L’operazione prevede la stipula di una convenzione tra Regione, Comune di Arta Terme e PromoTurismoFVG, che disciplinerà le modalità di gestione e coordinamento dello stabilimento. La gestione avverrà attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda con il Comune e comporterà l’assunzione del personale attualmente impiegato.

“Stiamo portando a compimento un iter articolato – ha evidenziato l’assessore – che tiene insieme aspetti amministrativi, sanitari e giuslavoristici. L’obiettivo è assicurare un subentro ordinato ed efficace, che consenta di mantenere operativi i servizi e, al contempo, di costruire le condizioni per uno sviluppo futuro”.

Sul fronte sanitario, la Regione ha già attivato le procedure necessarie per il subentro di PromoTurismoFVG nelle autorizzazioni e negli accreditamenti esistenti, così da evitare rallentamenti che potrebbero compromettere la continuità delle prestazioni in collaborazione con la direzione Salute, a cui Bini ha rivolto un ringraziamento per aver lavorato in sinergia con la direzione Attività produttive con l’obiettivo di garantire una pronta riapertura.