Territorio: 620mila euro per opere a Tramonti di Sopra

“Con la legge di assestamento di bilancio abbiamo trovato copertura per 620mila euro complessivamente necessari a far fronte a tre interventi su edifici pubblici e viabilità attesi da anni e necessari a dare sicurezza alla popolazione residente così come ai visitatori che attraversano la Val Tramontina”. Questo in sintesi l’annuncio fatto dall’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante commentando uno dei provvedimenti inclusi nella legge di assestamento di bilancio estiva pubblicata da pochi giorni sul Bollettino ufficiale regionale (Bur). “Abbiamo innanzitutto confermato il contributo di 70mila, originariamente concesso per la riqualificazione tecnologica e il risparmio energetico di immobili comunali, e devoluto per la realizzazione dell’intervento urgente di rifacimento della copertura della ex scuola della borgata di Inglagna”, ha precisato Amirante, aggiungendo che “un ulteriore finanziamento di 50mila euro, a titolo di contributo straordinario, è stato autorizzato a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale, con esclusione degli edifici scolastici, nell’ambito della norma per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 ai Comuni classificati come disastrati nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi sismici di allora”.

“A queste due voci si aggiunge il finanziamento di 500mila euro per dare avvio alla progettazione dell’ingresso viario a Tramonti di Sopra e alla Val Tramontina in località Redona, dove insiste un problema di viabilità pericolosa e scarsa visibilità. L’intervento sarà progettato e realizzato da FVG Strade e consiste anche nell’allargamento della sede stradale richiesta da diversi anni. Nel corso di un incontro svolto un anno fa abbiamo accolto questa necessità espressa da numerosi residenti, ritenendo utile un ampliamento della strada nel tratto lungo il lago per consentire il transito contemporaneo di due mezzi che si incrociano tra loro. Attualmente la sicurezza, infatti, è compromessa, soprattutto quando passano le corriere della Tpl. Per questo sarà necessaria una progettazione e una valutazione dei costi, individuando con precisione i punti dove è necessario un ampliamento sia a beneficio dei residenti che dei visitatori”.