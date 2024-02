Territorio: Amirante, ddl piano strategico apprezzato dai Comuni

“Semplificare e accelerare la messa a terra delle opere pubbliche in particolare quelle in carico ai Comuni: questo è l’obiettivo principale della legge che la Giunta ha approvato in via preliminare e che oggi portiamo all’attenzione degli amministratori locali. Si tratta di una norma molto precoce rispetto ai tempi della legislatura, proprio perché vogliamo dare rapida risposta alle procedure relative ai lavori pubblici e garantire la capacità dei Comuni di spendere i fondi ottenuti, soprattutto dal Pnrr. Ringrazio pertanto gli amministratori anche per la collaborazione e i suggerimenti ricevuti”.

Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha introdotto al Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) l’illustrazione dello schema di disegno di legge intitolato ‘Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio”, sul quale il Cal ha espresso l’intesa all’unanimità.

In materia di lavori pubblici, il ddl modifica in 19 articoli la Lr 14/2022 con cui principalmente vengono inclusi nel quadro normativo regionale i dispositivi della normativa nazionale sugli appalti, entrata in vigore l’estate scorsa.

“Assorbiamo la disciplina nella norma regionale per togliere ogni tipo di incertezza in particolare sul ruolo del Rup e della rete delle stazioni appaltanti” ha spiegato Amirante aggiungendo che “oltre il 70% dei lavori aggiudicati nel 2023 nella nostra regione è inferiore ai 150mila euro, una soglia sotto la quale è consentito normativamente procedere con affidamento diretto”.



La norma tocca poi le disposizioni in materia di paesaggio per snellire gli iter di conformazione dei Piani regolatori comunali al Ppr. “Le adozioni del Piano paesaggistico saranno ricondotte a una variante puntuale attraverso un’unica approvazione in Consiglio comunale e senza necessità di un successivo ulteriore vaglio regionale” ha spiegato ancora Amirante.



L’assessore ha annunciato inoltre “l’avvio dell’iter per il Piano di governo del territorio, il quale andrà a rivedere le norme di pianificazione e urbanistica che, pertanto, in questo ddl vengono solo minimamente toccate. Stiamo poi lavorando con la direzione regionale Ambiente per approvare il Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra) con una tempistica che non metta in difficoltà i Comuni, ai quali va l’obbligo di adeguarsi al piano stesso. In quest’ambito, stiamo predisponendo una norma che consenta ai Comuni di spostare le cubature che secondo il Pgra sono ‘bloccate’ in aree inedificabili verso altre aree edificabili”.

“Infine, in materia sismica, solleviamo i Comuni da competenze strutturali e acceleriamo le procedure con un nuovo sistema informatico per il deposito dei calcoli strutturali ipotizzando che i tempi del procedimento amministrativo si dimezzino così da 60 a 30 giorni” ha concluso Amirante.

Nella medesima seduta, il Consiglio delle Autonomie locali ha eletto Giorgio Baiutti, sindaco di Tricesimo, nuovo presidente; Baiutti subentra al presidente pro tempore Claudio Colussi, sindaco di Casarsa della Delizia, che ha assunto la carica di vice presidente. Il Cal ha inoltre nominato Eleonora Viscardis, sindaco di Bertiolo, come proprio componente con diritto di voto del Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027 e Lanfranco Sette, sindaco di Latisana, come suo sostituto.