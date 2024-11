Territorio: Amirante, figura Lino Zanussi centrale per sviluppo Pn

“La figura di Lino Zanussi è legata al grande sviluppo che ha avuto la città di Pordenone grazie all’insediamento produttivo che porta il suo nome. Uno slancio che ha dato linfa alla crescita di una provincia a forte vocazione manifatturiera, che come Amministrazione regionale intendiamo consolidare attraverso il Piano del governo del territorio per favorire l’insediamento di nuove attività produttive”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia – all’evento organizzato da “Casato Bertoia” di Valvasone Arzene, che ha visto ieri la proiezione del docufilm “Cavalcando la tigre: vita di Lino Zanussi” (regia di Piergiorgio Grizzo, da un’idea di Stefano Candiani) e la presentazione del libro “Lino Zanussi: la grande biografia” di Piergiorgio Grizzo. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, tra le eredità lasciate da Lino Zanussi c’è quella del valore della formazione professionale e di quanto essa sia strategica per accrescere la competitività delle imprese.

“Inoltre senza la strada aperta da Lino Zanussi – ha detto Amirante – non sarebbe nato quel ‘sistema-Pordenone’ formato da Polo tecnologico Alto Adriatico, Pordenone Fiere, Interporto-Centro Ingrosso, Lef di San Vito e dal sistema della formazione universitaria e dell’Its Academy che presto occuperanno proprio alcuni dei luoghi simbolo del grande passato, come il Centro direzionale Valle center e l’ex Birrificio”. “Rapportando i tempi di Lino Zanussi a quelli attuali – ha concluso l’assessore – va detto che fare impresa oggi è molto più complicato, a causa sia di un reticolo burocratico di norme che ostacola la libera iniziativa e sia di un clima di contrarietà portato avanti spesso da piccoli comitati che ignorano strumentalmente l’interesse generale”.