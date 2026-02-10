Terza corsia A4, al via le prime operazioni sul tratto Portogruaro–San Donà

La realizzazione della terza corsia della A4, lungo il tratto San Donà di Piave e Portogruaro, è sempre più vicina. Autostrade Alto Adriatico ha infatti avviato i rilievi topografici e le indagini tecniche propedeutiche alla progettazione esecutiva e all’apertura dei cantieri, prevista nel primo trimestre del 2027.

In queste settimane sono in corso rilievi topografici ad alta precisione, eseguiti attraverso l’impiego di droni e veicoli dotati di laser scanner, affiancati dalle tradizionali operazioni di rilevamento a terra. Le attività comprendono anche l’analisi delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua che intersecano il tracciato autostradale, oltre a una serie di indagini geognostiche e chimiche finalizzate alla caratterizzazione dei terreni, dei rilevati e delle pavimentazioni stradali esistenti.

Parallelamente sono state avviate le verifiche archeologiche, secondo le indicazioni della Soprintendenza competente, e le valutazioni legate al rischio bellico. Procede inoltre la complessa attività di rilocazione delle interferenze presenti lungo l’infrastruttura, come le reti di gas, energia elettrica, acquedotto e telecomunicazioni, passaggio indispensabile per consentire l’avvio dei lavori futuri.

Le indagini preventive in corso sono particolarmente articolate e coinvolgono l’intera estensione del tratto interessato, comprese le aree esterne che saranno occupate dal cantiere. Sono previsti numerosi carotaggi e sondaggi per analizzare le caratteristiche dei terreni, l’installazione di strumenti per il monitoraggio delle falde acquifere, centinaia di prelievi destinati alle analisi di laboratorio e una vasta campagna di prove non distruttive sulla pavimentazione stradale. L’intero tracciato è inoltre oggetto di una rilevazione georadar che consentirà di determinare con precisione la stratigrafia della carreggiata.

Finora le operazioni si sono svolte prevalentemente sulla piattaforma autostradale con parzializzazioni limitate delle corsie, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione, e nelle aree già espropriate. Nei prossimi giorni le attività si concentreranno anche in corrispondenza dei rilevati dei cavalcavia degli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza.

Per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena sicurezza, nei prossimi giorni saranno necessarie alcune chiusure notturne delle rampe di uscita in direzione Venezia. Nello specifico, tra la sera dell’11 e la mattina del 12 febbraio e tra il 13 e il 14 febbraio sarà interdetta la rampa di uscita dello svincolo di San Stino di Livenza per i veicoli provenienti da Trieste. In tali fasce orarie gli utenti diretti verso San Stino potranno utilizzare le uscite alternative di Portogruaro o Cessalto, rientrando poi in autostrada per raggiungere la destinazione.

Analoga misura è prevista per lo svincolo di Cessalto, con la chiusura della rampa di uscita nelle notti tra il 12 e il 13 febbraio e tra il 18 e il 19 febbraio. In questo caso, i veicoli diretti a Cessalto potranno uscire a San Stino di Livenza o a San Donà di Piave, rientrando successivamente in A4 in direzione Trieste.

Un percorso tecnico lungo e complesso, dunque, che segna però un passo concreto verso uno degli interventi infrastrutturali più attesi del Nord-Est, destinato a migliorare sicurezza e fluidità del traffico lungo uno dei principali assi autostradali del Paese.