Terziario e giovani, a Pordenone i dati dell’Osservatorio Confcommercio Fvg

Una fotografia sull’andamento del terziario in Friuli Venezia Giulia e sull’attrattività del settore per i giovani. Saranno questi i temi al centro della presentazione dell’Osservatorio congiunturale di Confcommercio Fvg, in programma martedì 10 marzo alle 10 nella sede di Confcommercio Pordenone, in piazzale dei Mutilati 4.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati i dati relativi al quarto trimestre 2025, con un focus dedicato al rapporto tra nuove generazioni e lavoro nel terziario.
All’appuntamento interverranno l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madriz, il presidente di Confcommercio Pordenone Fabio Pillon, il presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti (in collegamento), il vicepresidente di Confcommercio Udine Antonio Dalla Mara e il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani.