martedì 9 Settembre 2025
Economia

Terzo bando Interreg: un milione di euro per nuovi progetti transfrontalieri

Oltre 1 milione di euro i piccoli progetti transfrontalieri in vista di GO! 2025, Capitale europea della cultura.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione Friuli Venezia Giulia, insieme al GECT GO e al programma Interreg Italia-Slovenia, ha lanciato il terzo e ultimo bando 2025 del Fondo per piccoli progetti che supportino la strategia di GO! 2025. L’iniziativa mette a disposizione oltre un milione di euro per finanziare nuove idee che promuovano la cooperazione tra Italia e Slovenia.

Il bando è aperto e le candidature possono essere inviate fino al 17 ottobre. I progetti devono durare al massimo 12 mesi e avere un budget compreso tra 30.000 e 100.000 euro. Possono partecipare enti e organizzazioni del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Venezia, oltre che di alcune regioni slovene.

I progetti dovranno concentrarsi su quattro temi principali: iniziative per i giovani, per migliorarne le competenze e l’occupabilità; valorizzazione di aree verdi e corsi d’acqua attraverso attività culturali e artistiche; sviluppo di contenuti transfrontalieri per valorizzare le infrastrutture pubbliche esistenti; promozione dello sport e del benessere sociale.

Dal 2023, questo fondo ha già finanziato 56 progetti, dimostrando il suo ruolo chiave nel sostenere la collaborazione tra i due Paesi. Per maggiori dettagli, il GECT GO organizza tre incontri informativi (infoday) a Gorizia, Ajdovšcina e Venezia.

