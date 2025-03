Tesi System (Grigolin) acquisisce un impianto in Friuli

Tesi System, azienda di Casale sul Sile (Treviso) appartenente al gruppo dei materiali edili Grigolin, di Nervesa della Battaglia (Treviso) e specializzata nella prefabbricazione industriale, ha annunciato un piano di investimenti per 14 milioni di euro, concentrati nell’acquisizione di un nuovo stabilimento a Martignacco (Udine) e nella realizzazione di un impianto produttivo a Castelbelforte (Mantova). Oggi Tesi System può contare su quattro sedi di produzione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, con una capacità complessiva di circa 130 mila metri cubi annui. L’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi per 100 milioni.