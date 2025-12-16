Tessitura Carnica torna in vita a 5 anni dal devastante incendio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Carnica Arte Tessile, già Tessitura Carnica, torna a vivere a Villa Santina a cinque anni dal devastante incendio del luglio 2020. Un momento significativo per la Carnia e non solo, che segna la rinascita di un polo artigianale profondamente legato alla storia produttiva, sociale e culturale della montagna. Per l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede, di tratta di una storia bellissima di tenacia, passione e riconoscimento del valore del lavoro artigiano.

Tessitura Carnica nacque nel 1964, in una vecchia falegnameria di Invillino, dove si producevano tessuti di abbigliamento di lana e di seta e biancheria per la casa. Nel 1970, con l’ampliamento dell’attività, l’azienda si è trasferita nell’attuale sede, dove oggi si realizzano prevalentemente tessuti ed articoli di biancheria per la casa in lino,cotone e altre fibre naturali.