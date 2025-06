TG Electrolux, difficoltà e investimenti. I sindacati chiedono un piano industriale

Restano le difficoltà del settore, ma non mancheranno gli investimenti, Electrolux nel tavolo al ministero delle imprese ha dato il quadro della situazione attuale e futura con istituzioni e sindacati. A detta della multinazionale svedese, la grave situazione internazionale ha influito negativamente a partire dal 2022 sulle dinamiche di mercato. sceso in Europa al livello di oltre dieci anni fa e il 2025 offre segnali di risalita deboli, a essere calato è anche il prezzo medio delle apparecchiature vendute. Al contempo è diventata sempre più agguerrita la concorrenza cinese.

Tuttavia in Italia negli ultimi sei anni il livello di investimenti è rimasto sempre alto, in media circa 90 milioni di euro annui. In generale si è investito molto in processo e automazione.

Per Porcia la produzione stimata nell’anno in corso è di 725mila pezzi, contro ai 707mile del 2024. Gli investimenti in programma superano invece i 12 milioni di euro (circa 5 milioni in più dello scorso anno), mentre il dato sull’occupazione si mantiene stabile attorno ai 1.400 dipendenti. Dopo aver ricordato che a gennaio 2026 scadranno i contratti di solidarietà attivati per i lavoratori dello stabilimento.

friulano. Numeri sotto la lente della Regione, che ha seguito l’incontro con gli assessori Bini e Rosolen, che hanno apprezzato gli investimenti, auspicando che “nel prossimo incontro Electrolux renda note le proprie intenzioni riguardo alla gestione del personale attivo nelle sedi italiane, al di là della riorganizzazione del layout produttivo e dei programmi di ricerca e sviluppo rappresentati”. Restano le preoccupazioni dei sindacati. Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto alla multinazionale “di esplicitare il piano industriale per un vero e proprio rilancio, soprattutto se ci sarà possibilità di supporto pubblico, rimarcando l’importanza della “continuità del tavolo di settore indispensabile per provare a risolvere i punti deboli del sistema paese”.