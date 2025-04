Terziario, in Fvg 7 imprese su 10 impiegano under 35

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lavoratore su tre nel Terziario in Friuli Venezia Giulia ha meno di 35 anni e più della metà dei giovani occupati godono di un contratto a tempo indeterminato. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della ricerca “Giovani e imprese del Terziario Fvg – La domanda e l’offerta di lavoro” presentata dal direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani per ConfCommercio Fvg a Villa Russiz di Capriva del Friuli. I dati sono in generale positivi, in particolare quello riguardante la percentuale delle imprese che impiegano giovani.

Restano comunque diversi nodi irrisolti, come ad esempio il fatto che un posto di lavoro su due resti vacante e che troppi giovani ancora oggi trovino migliori opportunità professionali all’estero piuttosto che in Italia.

C’è infine un dato che denota l’attaccamento degli under 35 ai loro territori d’origine: secondo lo studio presentato, infatti, il 68% dei giovani vorrebbero lavorare in Friuli Venezia Giulia piuttosto che emigrare in altre zone d’Italia o del mondo.