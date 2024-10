“Tiare on the road’’ fa tappa a Trieste per la Barcolana

Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste -laregata velica più grande al mondo – nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the Road’’.

Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e condividere “on the road” le emozioni degli eventi più importanti del territorio.

Dopo aver riscosso grande successo partecipando alla kermesse gastronomica Gusti di Frontiera, il Tiare è pronto ad approdare a Trieste, in Bacino San Giorgio, dove l’iconica manifestazione triestina ha in programma oltre 300 eventi a calendario, tra attività in mare e a terra che attraggono ogni anno migliaia di vele nel Golfo di Trieste, regalando uno spettacolo a dir poco suggestivo.

Tiare Shopping sarà presente con il suo stand dedicato da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre, portando con sé tutta la sua passione per la vela e l’entusiasmo della sua community.

I partecipanti, iscrivendosi alla community “Tiare On The Road”, potranno ritirare gadget esclusivi targati Tiare Shopping.