Tirocinio al Quirinale

L’Università di Udine partecipa al progetto “tirocini per universitari” alla Presidenza della Repubblica. I posti disponibili sono 28. Per partecipare alla sezione c’è tempo fino al 16 giugno presentando la candidatura online al link http://tirocinicrui.app. Sono disponibili 22 tirocini curriculari al Palazzo del Quirinale, suddivisi in due cicli: fine settembre – fine novembre e novembre –febbraio 2027. Sei tirocini si svolgeranno, invece, nella Tenuta di Castelporziano nel periodo settembre – novembre.

Possono candidarsi gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell’avviso di selezione (https://www.tirocinicrui.it/al-via-28-tirocini-curriculari-al-quirinale-castelporziano/). I candidati dovranno aver conseguito almeno 120 crediti formativi universitari (Cfu), nel caso delle lauree triennali e a ciclo unico, o almeno 18 Cfu, per le lauree magistrali. Dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

I tirocini durano 150 ore e prevedono un rimborso forfettario di 600 euro. Durante l’attività gli studenti approfondiranno le conoscenze scientifiche alternando studio e ricerca, sviluppando, inoltre, competenze di comunicazione e divulgazione scientifica.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma fra Fondazione Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.