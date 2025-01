Tirso, la Uil incontro l’Inps: a breve i soldi della Cassa integrazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I soldi della Cassa integrazione straordinaria di novembre dovrebbero arrivare a breve. È stato un natale difficile per le operaie della Tirso che sono in attesa di capire il loro futuro, dopo la conferma della chiusura dell’azienda, e che per alcune problematiche non hanno ricevuto i soldi di novembre. Su 160 lavoratori, in prevalenza donne, solamente in 40 hanno ricevuto i soldi. La conferma dello sblocco della situazione arriva da Uil e Uiltec che hanno incontrato oggi la direttrice provinciale dell’INPS di Trieste, Maria Rita Lemme, la quale ha confermato che il ritardo era dovuto a un tardivo invio dei dati corretti da parte dell’impresa e da questa settimana arrivano i pagamenti. Intanto la Cgil ha tenuto un presidio sotto la Prefettura per chiedere chiarezza anche sul futuro dell’impresa che ha di fatto cessato la produzione dei filati per abbigliamento professionale ad agosto.