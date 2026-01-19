Tolmezzo, all’Isis Solari arriva il nuovo corso quadriennale “Geoforestale”

Un nuovo indirizzo quadriennale caratterizzerà l’offerta formativa dell’Isis Solari di Tolmezzo. Dall’anno scolastico 2026/2027sarà attivato il corso di studio “Geoforestale”, nell’ambito del percorso Costruzioni, Ambiente e Territorio, opzione Tecnologie del Legno. Unico nel suo genere a livello regionale, è strutturato per formare una figura professionale di cerniera tra gli operatori forestali e i dottori forestali: un tecnico con competenze trasversali che spaziano dalla gestione dei cantieri boschivi all’agronomia, dalla topografia all’ingegneria naturalistica, fino al supporto nelle attività burocratiche e amministrative. Una figura, dunque, che si occuperà a 360 gradi della gestione sostenibile del patrimonio forestale e della filiera bosco-legno.

Al termine del quadriennio, gli studenti potranno accedere all’ITS Alto Adriatico di Pordenone e all’ITS Academy di Udine, anch’essi parte integrante della filiera alla base del corso Geo-forestale, per proseguire il percorso formativo e approfondire competenze specifiche in diretto contatto con le realtà economiche e produttive del territorio. Il nuovo indirizzo sarà articolato in due bienni: un primo di formazione di base, un secondo dedicato alle materie di settore, visite aziendali e laboratori didattici, in collaborazione con le realtà della filiera. Le iscrizioni sono aperte dal 14 gennaio al 14 febbraio; per info consultare il sito dell’ISIS Fermo Solari Tolmezzo.

Fortemente voluto dalla dirigente scolastica dell’Isis Solari, Manuela Mecchia, dal presidente di Legno Servizi Mirco Cigliani, dal direttore generale di FederLegnoArredo Carlo Piemonte, e dal presidente del Cluster Legno Arredo FVG Edi Snaidero, il corso rappresenta una sperimentazione strategica e un tassello essenziale per il futuro del settore forestale regionale. A supportare il nuovo indirizzo diverse realtà regionali: Legno Servizi FVG, Cluster Legno Arredo FVG, Formedil Udine, ditta Cigliani Primo, con il partenariato di Terre dei Valori e del Cefap, a testimonianza della volontà di investire in un territorio in cui il settore foresta-legno rappresenta una risorsa fondamentale e in costante crescita.

“E’ da diverso tempo che cercavamo di concretizzare le richieste provenienti dal settore Foresta Legno in un corso che potesse formare una figura con competenze tecniche specifiche, capace di offrire conoscenze nel campo dell’agronomia e dell’ingegneria ambientale e di fare da supporto tecnico sul campo per le aziende boschive e forestali – commenta Manuela Mecchia, dirigente scolastica dell’Isis Fermo Solari di Tolmezzo -. La riforma dei quadriennali ha rappresentato l’occasione per avviare una sperimentazione del corso, che prevede la presenza delle materie già attive nel corso CAT- Tecnologia del legno, ma declinate in ambito montano e forestale. Gli studenti, concluso il ciclo di studio, potranno proseguire la propria formazione presso i due ITS presenti nella Filiera – ITS Alto Adriatico e ITS Academy – o accedere ai corsi universitari”.

“Negli ultimi anni il settore forestale ha fatto importanti passi avanti. Le imprese, sempre più attrezzate e tecnologicamente avanzate, richiedono competenze specifiche – osserva Mirco Cigliani, presidente di Legno Servizi, sottolineando che il corso è il frutto di una collaborazione tra mondo della formazione e realtà produttive, pensata per affrontare le nuove sfide della filiera bosco-legno -. Si sentiva perciò la mancanza di una figura capace di collegare operatività sul campo e competenze tecniche specialistiche. Il tecnico geo-forestale nasce per rispondere a questa esigenza ed è una professionalità chiave per il futuro del settore”.

Il nuovo indirizzo sarà presentato presso la scuola a fine gennaio alla presenza dell’assessore regionale Zannier, della dirigente scolastica e del presidente di Legno Servizi.