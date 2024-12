Tolmezzo, presentato oggi il futuro dell’ospedale

L’Ospedale di Tolmezzo verrà ampliato con investimenti sulla tecnologia. Quasi 33 milioni di euro di finanziamenti, stanziati dal 2015 al 2018, permetteranno di ampliare il pronto soccorso, con avvio lavori in primavera; successivamente sarà realizzato un nuovo edificio poliambulatorio e parcheggio, adeguamento sismico dell’ala est e un nuovo ingresso. A livello tecnologico, sarà installata una nuova TAC, nuovi sistemi radiologici mobili, un nuovo laser per chirurgia urologia e un nuovo ecografo per la Sala Operatoria. Oggi la presentazione del progetto nell’aula magna della struttura dove l’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha garantito che l’ospedale manterrà le sue funzioni e non verrà ridimensionato e parteciperà ad alcune attività della futura rete oncologica regionale. GUARDA IL VIDEO