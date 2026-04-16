Top 100 a Udine: imprese del Nord Est tra passaggio generazionale e nuove sfide

Si è svolto oggi a Udine, nello Spazio Villalta, l’appuntamento in Friuli Venezia Giulia dell’evento Top 100, organizzato da Nord Est Multimedia e PwC, dedicato alle eccellenze imprenditoriali del Nordest e alle sfide del futuro.

Una sede simbolica, che oltre ad ospitare eventi accoglie anche l’Its Academy Udine, dove si formano i talenti destinati a guidare le aziende di domani: un contesto ideale per affrontare il tema centrale dell’incontro, quello del passaggio generazionale, sempre più rapido e decisivo.

Ad aprire i lavori, la presentazione della classifica Top 100 del Triveneto a cura di Gianluca Toschi, analista senior della Fondazione Nord Est, seguita dall’intervento di Minichilli.

A seguire il confronto tra protagonisti di primo piano del sistema industriale: Inaco Maccan di FriulIntagli, Carlo Andriolo di AcegasApsAmga, Giacomo Mareschi Danieli del Danieli Group e Luigino Pozzo di Pmp Group e Confindustria Udine.

Un dialogo che ha messo in luce come il Nord Est sia già profondamente cambiato e come sia destinato a evolversi ancora, tra innovazione, competitività e ricambio generazionale.