“Ritrovare i punti fermi” è lo slogan e il filo conduttore della nuova edizione di Top 500, l’evento organizzato dai quotidiani del gruppo Nem sulle più importanti imprese del Friuli Venezia Giulia che questo pomeriggio ha fatto tappa a Udine, a La Cavallerizza.

Tre i panel previsti, con gli imprenditori del territorio che hanno portato sul palco le rispettive testimonianze. Tra i punti fermi indicati dal presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo il Nordest come motore dell’Italia e la manifattura come traino della Regione.