Top500: in calo i ricavi complessivi ma quasi tutte le realtà chiudono con il bilancio in utile

Un calo dei ricavi dell'1% ma, paradossalmente il 54% delle imprese che invece vede ricavi in aumento. È un quadro complesso quello che emerge da Top500 l'evento creato dal gruppo Nem, che racchiude tra le altre le testate giornalistiche del Messaggero Veneto e del Piccolo, per fare la fotografia dell'economia del nord est.

Nel dettaglio nel 2023 l’export è calato del 13%, c’è poi il caso della siderurgia che vede un -17% di ricavi ma solamente perché sono diminuiti i prezzi di vendita. Anche Logistica e trasporti, sempre nel 2023, hanno visto un crollo del dei ricavi per la debolezza economica del centro europa ma nel 2024 gli indicatori sembrano migliori. Una contrazione importante l’ha subito anche il settore dell’arredamento, a causa del crollo dell’export mentre in positivo ci sono le utilities e il commercio all’ingrosso. Va detto che sulle top500 ben 284 imprese vedono in aumento il rapporto tra ebidta e ricavi e 437 chiudono il bilancio un utile.