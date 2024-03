Torino: Intesa Sanpaolo sostiene il Camp STEM per le ragazze

Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sostenere il progetto “StemDays. Il camp delle ragazze” della Fondazione Human+ attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà con un’attenzione particolare ai territori, in questo caso la Città Metropolitana di Torino.

L’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro fine aprile, per coinvolgere oltre 100 studentesse delle scuole superiori nell’esperienza del camp immersivo di empowerment e laboratori tecnologici dedicati alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Le pari opportunità fra i generi nel nostro Paese sono in noto ritardo e ciò richiede iniziative per colmare il divario. In Italia l’ambito tecnico-scientifico vede una presenza femminile molto contenuta: su 100 studentesse iscritte all’Università, solo 21 scelgono corsi di laurea STEM. Ogni mille giovani residenti in Italia, la quota di laureati STEM tra i maschi è del 19,4%, mentre quella delle laureate si attesta al 13,3% (dati Eurostat 2021).

Grazie al camp StemDays, ragazze di terza e quarta superiore – in un’età in cui gli stimoli risultano particolarmente efficaci – potranno vivere un’esperienza unica, utile a favorire la consapevolezza del proprio potenziale e delle proprie ambizioni, a superare i bias di genere e a orientarsi nelle scelte future di vita e di lavoro.

Per sostenere il progetto con una donazione è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/stemdays-camp-torino

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo.