Torna il premio di laurea “Francesco Gibertini” che premia tesi sull’efficientamento energetico

Al via la seconda edizione del premio di laurea Francesco Gibertini, promosso dal Consorzio Friuli Energia e dal Coordinamento dei Consorzi Energia di Confindustria, in collaborazione con l’Università di Udine e l’Università degli Studi di Trieste.

Il bando, rivolto ai laureati magistrali in ingegneria alle Università di Udine e Trieste nel periodo compreso tra il 1° gennaio il 15 novembre del 2025, prevede due premi del valore di 2.500 euro ciascuno e mira a promuovere la ricerca e l’innovazione nel contesto friulano, con particolare attenzione alle aree montane.

I temi proposti, che spaziano dall’energia alla manifattura e riflettono le sfide attuali e future del nostro territorio, sono i seguenti: efficientamento energetico nel settore manifatturiero; opportunità di ottimizzazione nei mercati dell’energia per il settore manifatturiero; tecnologie energetiche e strumenti di supporto all’impresa nel controllo dei consumi energetici; servizi di rete nelle aree industriali; transizione energetica per le imprese.

Un aspetto peculiare del bando è la premialità aggiuntiva nell’attribuzione del punteggio di valutazione che sarà conferita ad uno dei due premi per i residenti nei comuni montani delle province di Udine e Pordenone.

Ulteriore premialità in sede di valutazione riguarderà la collaborazione con aziende del territorio del Friuli-Venezia Giulia, a rimarcare l’importanza di creare sinergie tra il mondo accademico e il tessuto imprenditoriale locale.

“Questo premio di laurea – sottolinea Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia -, non solo onora la memoria dell’indimenticato ingegnere Gibertini, ma si configura anche come un importante incentivo per i giovani ingegneri a contribuire allo sviluppo sostenibile e all’innovazione nel settore energetico del Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, dopo il successo della prima edizione, si consolida e dà continuità a un efficace percorso di collaborazione tra università, imprese e territorio, promuovendo soluzioni innovative per le sfide energetiche attuali e future”.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 novembre 2025. Il bando è consultabile sul sito dell’Università di Udine e sul sito dell’Università degli Studi di Trieste.