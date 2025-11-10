Torna San Martino in Osteria

Torna dall’11 al 15 novembre l’appuntamento autunnale “San Martino in Osteria 2025 …zucca, castagne e vino in allegria”, organizzato da Confesercenti e Comitato friulano difesa osterie. L’iniziativa vede l’adesione di 17 osterie della provincia di Udine; ai patrocini dei comuni di Udine e San Daniele, quest’anno si è aggiunto quello del Comune di Enemonzo.
Ma la vera novità di questa edizione è la lotteria: tutti coloro che assaporeranno un piatto della tradizione parteciperanno gratuitamente ad un’estrazione, che si terrà il 12 dicembre. Ad ogni osteria sarà consegnato un cesto natalizio con il panettone della pasticceria artigianale De Marchi, con cacao e fichi, e la birra del birrificio Casamatta, entrambi di Enemonzo. L’avventore, a cui sarà abbinato un numero, scriverà il suo telefono su un cartellone: l’oste, al momento dell’estrazione, avviserà il cliente abbinato al numero vincente.
Ad aver presentato la VI edizione a Udine, presso l’osteria “Da Lucia”, il presidente di Cat Confesercenti Udine Roberto Simonetti, il presidente del Comitato Enzo Mancini, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. “Siamo lieti di vedere allargata la nostra compagine – commenta Simonetti – e di mettere a sistema produttori ed esercenti. I nostri osti fanno sul serio con la loro offerta di San Martino: è un’ottima occasione per promuovere la tradizione e la loro cucina”.
Ecco le osterie aderenti e i menù accompagnati da un calice di vino
- Osteria Da Lucia, Udine
Salsiccia e polenta. Vino Alturis
- Osteria Friûlmarangon, Orgnano di Basiliano
Zuppa di funghi e castagne con pane croccante e guanciale. Merlot La Sclusa
- Osteria Da Artico, Udine
Gnocchi di patate alla cremosa di zucca e ricotta affumicata. Friulano Ermacora
- Ristorante Al Lepre, Udine
Toc in braide in cestino di frico friabile con funghi porcini e fonduta al Montasio. Merlot Villa Chiopris
- Osteria Al Vecchio Stallo, Udine
Gnocco di zucca fatto in casa, demi-glacé, crumble di castagna, fonduta di Formadi Frant. Chardonnay Volpe Pasini
- Osteria Al Bottone, Udine
Orzo e fagioli. Calice di Merlot Luisa
- Osteria Grappolo d’Oro, Udine
Musetto con polenta. Schioppettino Spolert Winery
- Osteria Da Afro, Spilimbergo
Oca in umido con purè di sedano rapa. Refosco Ronco Margherita
- Osteria Alle Volte, Udine
Cjarsons in salsa di speck e ricotta affumicata. Sauvignon 2023 La Rajade
- Quinto Recinto, Udine
Piatto di bolliti alla triestina con porcina, lingua, musetto, pancia e salsiccia di cranio con salse e kren. Vino bianco o rosso Alturis
- Osteria Del Borgo, San Daniele del Friuli
Lasagnetta alla crema di zucca e Pitina. Refosco dal Peduncolo Rosso 2023 Dario Guerra
- Osteria Al Collalto, Collalto di Tarcento
Musetto in crosta di pane (crostino). Vino a scelta
- Osteria Al Tiro a Segno, San Daniele del Friuli
Tagliolini al coniglio. Calice di Sauvignon Vigneti Pittaro
- Osteria Da Mare, Udine
Musetto con tartare di gamberi e spuma di cren. Ribolla Gialla spumantizzata Extra Dry
- Osteria Da Zorzi, Passons
Salame al latte con polenta. Calice di Cabernet Zamò
- Osteria Friuli, Manzano
Toc in braide con polenta Socchievina, crema di formaggio, funghi con porcini, ricotta affumicata e la morchia. Pinot Bianco DOC Friuli Isonzo 2022 Vosca
- Osteria La Torate, Udine
Ragù d’anatra con polenta. Calice di vino.