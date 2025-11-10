Torna San Martino in Osteria

Torna dall’11 al 15 novembre l’appuntamento autunnale “San Martino in Osteria 2025 …zucca, castagne e vino in allegria”, organizzato da Confesercenti e Comitato friulano difesa osterie. L’iniziativa vede l’adesione di 17 osterie della provincia di Udine ; ai patrocini dei comuni di Udine e San Daniele, quest’anno si è aggiunto quello del Comune di Enemonzo.

Ma la vera novità di questa edizione è la lotteria: tutti coloro che assaporeranno un piatto della tradizione parteciperanno gratuitamente ad un’estrazione, che si terrà il 12 dicembre. Ad ogni osteria sarà consegnato un cesto natalizio con il panettone della pasticceria artigianale De Marchi, con cacao e fichi, e la birra del birrificio Casamatta, entrambi di Enemonzo. L’avventore, a cui sarà abbinato un numero, scriverà il suo telefono su un cartellone: l’oste, al momento dell’estrazione, avviserà il cliente abbinato al numero vincente.

Ad aver presentato la VI edizione a Udine, presso l’osteria “Da Lucia”, il presidente di Cat Confesercenti Udine Roberto Simonetti, il presidente del Comitato Enzo Mancini, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. “Siamo lieti di vedere allargata la nostra compagine – commenta Simonetti – e di mettere a sistema produttori ed esercenti. I nostri osti fanno sul serio con la loro offerta di San Martino: è un’ottima occasione per promuovere la tradizione e la loro cucina”.

Ecco le osterie aderenti e i menù accompagnati da un calice di vino