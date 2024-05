Torna Start Cup Udine, la competizione tra idee per creare un’impresa

Torna Start Cup Udine, la competizione tra idee imprenditoriali e start up a contenuto innovativo organizzata dall’Università di Udine, in sinergia con il consorzio iNest e con il sostegno della Fondazione Friuli, che si inserirà nell’ambito del Premio nazionale dell’innovazione. Il progetto sarà presentato agli interessati martedì 7 maggio alle 12.30 in aula C7 al polo dei Rizzi e mercoledì 8 maggio alle 8.30 in aula A al polo di via Tomadini a Udine.

“Tutto è ispirato ai principi guida dell’Unione Europea – ha commentato Giovanni Cortella, coordinatore di Start Cup Udine – per la valorizzazione delle conoscenze, e la creazione di valore sociale ed economico a partire dai risultati della ricerca. Per trasformare la conoscenza in valore aggiunto occorrono competenze e spirito imprenditoriali, che iniziative come queste intendono promuovere, costruire e premiare, nel confermare il sostegno dell’Università di Udine ai suoi studenti e docenti”.

Gli obiettivi della competizione. Start Cup si propone di diffondere la cultura dell’imprenditorialità all’interno del mondo accademico e nel contesto economico del territorio di riferimento, allo scouting di idee d’impresa e allo sviluppo di progetti d’impresa come spin-off universitari e accademici e start up innovative, che trasformino le idee originali in idee imprenditoriali. L’iniziativa si propone inoltre di promuovere la contaminazione e la sinergia tra idee, ricerca, start up e spin off, imprese, investitori e competenze interdisciplinari.

Le fasi della competizione. Sono tre le fasi di Start Cup Udine. La prima fase consiste nella definizione dell’idea e del team. Per gli iscritti l’ateneo organizzerà attività di team building e incontri per favorire lo sviluppo delle relazioni. La seconda fase riguarderà i gruppi iscritti che avranno la possibilità di partecipare ad attività di formazione in vista della preparazione del modello di business e della descrizione dell’idea imprenditoriale. La terza e ultima fase coinvolgerà i gruppi selezionati per i quali saranno organizzati attività di business planning, strategia, marketing, organizzazione, contabilità, finanza e tutela della proprietà industriale, con l’affiancamento di un mentore.

Le scadenze. Gli interessati dovranno iscriversi tramite modulo online entro le 12 del 15 maggio. Le iscrizioni in questa prima fase sono aperte anche per le persone singole alla ricerca di un gruppo per sviluppare e definire l’idea di impresa. Il modulo per l’iscrizione è disponibile alla pagina https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/startcup-udine Per accedere alle fasi successive, i gruppi dovranno iscriversi definitivamente entro le 12 del 14 giugno. Poi, entro le 12 del 1° luglio i gruppi formati dovranno inviare il modello di business e la descrizione dell’idea imprenditoriale. I progetti saranno valutati e selezionati da un apposito comitato che consentirà il passaggio alla terza e ultima fase. Entro le 12 del 1° ottobre i gruppi selezionati dovranno inviare il business plan della propria idea imprenditoriale. Le premiazioni avverranno durante l’evento Selection day entro il mese di ottobre.

Le categorie di idee. Sono quattro le categorie di idee di impresa che possono partecipare a Start Cup Udine: Life Sciences e MedTech, Ict, Cleantech & Energy e Industrial. Non sono ammessi progetti già presentati nelle precedenti edizioni di Start Cup.

I requisiti per partecipare. I componenti dei gruppi che possono iscriversi a Start Cup Udine possono essere studenti iscritti alle università del progetto Inest, di cui almeno un partecipante dell’università di Udine, studenti iscritti alle scuole secondario di secondo grado, assegnisti di ricerca, ricercatori o docenti delle università del progetto Inest, di cui almeno uno dell’ateneo friulano e persone giuridiche come spin off universitari o accademici e start up innovative costituite dopo il 1° ottobre 2023. In ogni caso, almeno un componente dei gruppi deve appartenere all’università di Udine.

I criteri di valutazione. Il Comitato di Valutazione valuta, in piena autonomia e discrezionalità, le proposte presentate sulla base di 7 criteri: valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica, potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, adeguatezza delle competenze del team imprenditoriale, attrattività del mercato di riferimento, qualità e completezza della documentazione e impatto ambientale e sociale.

I premi. Il montepremi complessivo di 31mila euro sarà suddiviso in 4 premi da 3.000 euro ai vincitori di ciascuna categoria sia della sezione Ideas, ovvero quella formata dai gruppi di soli studenti, sia della sezione Start Cup, ovvero quella formata da studenti, ricercatori e docenti. Inoltre ci saranno 7 premi di 1.000 euro come menzione speciale a ciascun progetto selezionato sui premi trasversali Pni (miglior progetto di innovazione sociale, di imprenditoria femminile e ad impatto sul cambiamento climatico) e iNest (green and digital innovation for advanced manufacturing technology, ecosystems for mountain innovations, city architecture and sustainable design e smart agri-food).

Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili alla pagina https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/startcup-udine