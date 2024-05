Tornano ‘Allianz Time with Kids’ e i campus per i figli dei dipendenti

Attilio ha 7 anni, ha finito la seconda elementare due settimane fa e abita a Senago. Sua mamma Lucia, che lavora in Allianz come liquidatrice sinistri, l’ha appena fatto entrare in Torre Allianz. Sono le nove meno cinque. Da 4 giorni Attilio si sveglia, si prepara e dice alla mamma: “fai veloce, che dobbiamo andare in Torre”. Timbra all’ingresso il suo badge Allianz e sale al terzo piano dove si unisce ad altri 39 bambini, tutti della scuola primaria, che frequentano “Allianz Time with Kids”, giocando, imparando e divertendosi sotto la guida di educatori altamente qualificati. Il tutto sotto gli occhi di Lucia che, separata solo da una parete di cristallo, lavora in una sala appositamente attrezzata con il suo pc portatile insieme ai genitori degli altri bimbi. Più tardi Attilio andrà a mangiare con la mamma nell’area break dedicata al piano oppure esplorerà una delle numerose proposte gastronomiche presenti nella zona di CityLife e poi proseguirà le attività fino al momento di timbrare e tornare a casa. Sono tanti i bambini fortunati come Attilio che dal 2018 partecipano a Allianz Time with Kids, l’iniziativa gratuita e riservata ai dipendenti della Compagnia che Allianz organizza durante le vacanze scolastiche nelle sedi di Milano e Trieste. Le agognate vacanze estive stanno infatti arrivando, per la gioia di tutti gli studenti. Per i genitori che lavorano però, questa parentesi delle attività scolastiche lunga circa 3 mesi – da giugno a settembre – può complicare in modo significativo la gestione del ménage familiare. Per venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti con figli, Allianz Italia ha ideato anche altre iniziative di welfare aziendale e di supporto, ispirate al tema dello sport, un linguaggio universale che unisce e accomuna differenze culturali, religiose, linguistiche e sociali.

Allianz Time with Kids è il progetto – unico nel suo genere – dedicato ai dipendenti con figli e figlie che frequentino nell’anno scolastico 2023/2024 la scuola primaria. Avviato già nel 2018, quest’anno l’edizione estiva 2024 inizierà il 10 giugno e si concluderà il 6 settembre con l’avvio del nuovo anno scolastico. Il progetto, ideato e realizzato da Allianz in Italia per i propri dipendenti con figli e interamente gratuito, è dedicato ai bambini delle scuole elementari e si concretizza in un’iniziativa multidisciplinare, realizzata negli spazi appositamente allestiti nelle sedi principali di Allianz a Milano e a Trieste. I genitori si recano al lavoro accompagnati dai bimbi, affidati a educatori professionisti, ma sempre in contatto visivo con i genitori: soltanto una vetrata, infatti, separa la zona dedicata ai piccoli dalle postazioni di lavoro dove i dipendenti si trasferiscono, lavorando come se fossero nel proprio ufficio. In questo modo, i genitori possono osservare i propri figli mentre si divertono e socializzano con altri bimbi, tra giochi, attività motorie, compiti delle vacanze, merende e molte altre attività ricreative. Allianz Time with Kids è attivo durante i periodi di vacanze scolastiche (estive, pasquali e natalizie) e interessa potenzialmente – considerando le presenze giornaliere complessive per le sedi di Milano e Trieste nelle dodici settimane estive – all’incirca 4.800 posti per bimbi e 3.600 posti per i genitori dipendenti. L’iniziativa prevede che, se un dipendente ha più figli che frequentano le scuole elementari, può iscriverli tutti contemporaneamente, secondo le disponibilità di calendario. Il progetto è inoltre reso possibile dallo sviluppo dell’Employee Digital Workplace, postazioni di lavoro digitale che si integrano perfettamente con le avanzate infrastrutture tecnologiche della Torre Allianz e della sede di Trieste consentendo di lavorare in modo flessibile, anche attraverso video conferenze, ovunque. Quest’anno in particolare, grazie alla possibilità di vedere e approfondire la Docuserie “Sognando Parigi 2024”, che il Gruppo Allianz – Global Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 – ha realizzato in collaborazione con la Rai, l’équipe educativa si occuperà di progettare le settimane di intrattenimento in modo da esplorare approfonditamente i temi, i valori e le emozioni che stanno intorno allo sport.

Campus multisport per i figli più grandi

Dopo il successo dello scorso anno, si riconferma anche l’iniziativa gratuita per l’estate lanciata da Allianz lo scorso anno per i dipendenti con figli più grandi, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, che potranno frequentare campus organizzati presso alcuni centri sportivi partner del progetto: a Milano campus organizzati da Milanosport e a Trieste Summer Camp del Tennis Club Triestino e sul territorio nazionale (Marina di Carrara, Lido di Scanzano, Policoro, Salsomaggiore Terme) all’Allianz Powervolley Camp, i campi organizzati dal club pallavolistico milanese sponsorizzato da Allianz. Si tratta di campus multisport, che prevedono l’alternanza di attività sportive, ludiche e ricreative. Grazie alla convenzione con Allianz, il dipendente potrà usufruire di una settimana di campus gratuito, per un solo figlio, ma ovviamente ogni dipendente potrà acquistare altre settimane di frequenza per uno o più figli.

Spazi Aperti, la grande festa delle famiglie

Una tra le iniziative sicuramente più partecipate dalle famiglie è Spazi Aperti, la giornata dedicata a tutti i dipendenti Allianz con figli di età compresa tra 0 e 13 anni: un appuntamento molto atteso e che esiste da oltre vent’anni. Venerdì 24 maggio, a Milano la Torre Allianz ha ospitato in un clima festoso oltre mille partecipanti, tra dipendenti e familiari, e la sede di Trieste è pronta ad aprire le porte alle famiglie dei dipendenti Allianz venerdì 31 maggio.

Quest’anno il pomeriggio in Torre Allianz è trascorso all’insegna dell’entusiasmo in un’atmosfera frizzante e giocosa, negli spazi di gioco allestiti a cavallo tra innovazione e tradizione, spaziando da giochi in realtà virtuale a decine di giochi in legno reinterpretati con gli occhi di oggi, oltre agli immancabili ed amatissimi gonfiabili, garantendo il divertimento ai bimbi di tutte le fasce di età, il tutto allietato da musica, dolci e buffet.

Allianz e il Welfare a favore dei dipendenti e loro familiari

L’impegno di Allianz a favore del Welfare e al supporto delle famiglie dei dipendenti si articola anche attraverso l’ampia flessibilità di orari oltre alla possibilità di smart working per il 50% del tempo lavorativo, vengono proposti, tra i vari servizi, sconti per asili nido e asilo nido all’interno dell’azienda a Trieste. Vengono offerte borse di studio per gli studenti più meritevoli fino alla laurea, e per tutti è attiva l’assistenza psicologica telefonica gratuita; si possono seguire corsi di lingua on line estesi ai dipendenti e ai loro familiari e gli esperti di Risorse Umane offrono consulenza per l’orientamento al lavoro dei figli, delle sorelle e dei fratelli dei dipendenti.

Allianz investe nel sostenere la professionalizzazione dei giovani e propone in Italia il progetto Dualità scuola-lavoro, pensato per avvicinare al mondo del lavoro gli studenti delle scuole superiori, a cui Allianz offre un percorso di apprendistato di primo livello biennale retribuito e certificato.

Per attrarre i giovani talenti vengono proposti molti programmi formativi in collaborazione con prestigiose università ed enti esterni per favorire lo sviluppo dell’innovazione nel settore. Ad oggi, circa 200 colleghe e colleghi sono parte della Community Allianz Alumni che raggruppa chi ha beneficiato di un Master finanziato nel tempo dall’azienda.