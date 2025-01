Tornano “Arance rosse per la ricerca” per la lotta al cancro

Da oggi nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia, per il quinto anno consecutivo, sarà possibile scegliere le Arance Rosse con lo speciale logo AIRC per supportare la ricerca oncologica italiana, sostenendo l’iniziativa “Arance rosse per la ricerca”.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata, Despar destinerà 50 centesimi a Fondazione AIRC, dando così un contributo contro il cancro, per sostenere l’impegno di AIRC e dei suoi circa 5.400 ricercatori impegnati nella ricerca per diagnosticare precocemente il cancro e trovare cure sempre più efficaci e innovative.

La campagna di AIRC, che inizia proprio nella settimana nella quale ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), vedrà coinvolti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar delle sei società che compongono il Consorzio Despar Italia e oltre 11.000 punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio italiano, in una straordinaria alleanza di oltre 60 insegne a fianco di Fondazione AIRC.