Tornano gli approfondimenti di qualità sullo scenario globale con Marco Martella

Tornano in Camera di Commercio Pordenone-Udine gli approfondimenti economico-finanziari con protagonista l’economista Marco Martella, figura di spicco già direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia e oggi consulente finanziario autonomo, che guiderà i partecipanti attraverso una lettura critica delle dinamiche economiche contemporanee. Il primo evento in calendario, intitolato “Un mondo in bilico: shock energetico, inflazione e prospettive per le imprese”, si terrà martedì 28 aprile, dalle 17, nella Sala Valduga della sede di Piazza Venerio 8 a Udine.

Il seminario offrirà una panoramica dettagliata sulle prospettive economiche per l’anno in corso, partendo dalle analisi e dalle proiezioni più recenti diffuse dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea e dalla stessa Banca d’Italia. Durante l’incontro saranno esaminati gli scenari globali segnati dal rallentamento della crescita, dalla frammentazione degli scambi commerciali e dalle nuove pressioni inflazionistiche derivanti dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Un focus specifico sarà dedicato all’area Euro e all’Italia, con una riflessione mirata sulle ricadute per il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, analizzando l’andamento dei costi e le variazioni della domanda sia interna che estera.

Per partecipare all’incontro in presenza è necessario inviare la propria adesione entro lunedì 27 aprile compilando il modulo online disponibile su www.pnud.camcom.it (link diretto https://forms.gle/j7oDeqogaSUatTsa7). L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Per chi non potesse intervenire di persona, l’ente ha previsto la possibilità di seguire l’intero evento in diretta streaming senza obbligo di registrazione preventiva – sebbene l’iscrizione al canale YouTube della Camera di Commercio consenta di ricevere una notifica all’inizio della trasmissione in diretta. Il link è disponibile sulla pagina del sito dedicata all’evento o collegandosi al canale YouTube @camcompnud.

Per ogni ulteriore informazione, la segreteria organizzativa resta a disposizione degli interessati ai recapiti telefonici 0432.273224 e 0434.381275 oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica [email protected].