Tornano i lavoratori stagionali, effetto del taglio del reddito di cittadinanza 

Già dai primi di agosto sono tornati i lavoratori stagionali in spiagge e ristoranti. Camerieri, baristi, lavapiatti, addetti alle pulizie: perso il sussidio tornano a lavorare. Il fenomeno si è subito verificato anche nella nostra regione in settori come turismo e la ristorazione, a partire da Lignano Sabbiadoro, tra le località dove è maggiore la richiesta di lavoro nel periodo estivo. Lo conferma Antonio Dalla Mora presidente della Confcommercio Fipe di Udine. Si tratta per lo più di persone che non hanno qualifica specifica al lavoro e che possono tornare utili ad esempio per fare i lavapiatti in cucina o per pulire le zone comuni nelle strutture ricettive o per coadiuvare i professionisti. “Un fenomeno che – commenta Dalla Mora – sarà destinato a crescere e ci si augura di non avere più problemi legati al personale per la prossima stagione estiva”.

Dello stesso avviso Enrico Guerin Presidente di Confcommercio Lignano che però lamenta la mancanza di personale qualificato: “sicuramente arrivano curriculum ma prevalentemente di persone con poca esperienza e competenza”. Non c’è stata la corsa al lavoro invece nelle località di montagna, a Sappada ad esempio le figure più richieste come cuochi e camerieri non trovano poi alloggi e per questo – evidenzia Monica Bertarelli Direttrice del consorzio Sappada dolomiti turismo – “si è costretti a puntare su collaborazioni con lavoratori del vicino Veneto e dalla Carnia” . Lo stesso a Tarvisio dove in questo mese si inizierà a prendere visione dei curriculum in arrivo per il personale che verrà impiegato nella stagione invernale. Ma la mancanza di alloggi rimane un tema centrale – sottolinea Diego Bellotto presidente di Confcommercio Tarvisio – “per questo – dice – serve una adeguata regolamentazione sull’utilizzo delle strutture presenti nel territorio ad uso turistico e non”.