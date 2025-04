Tpl: Fedriga, trasporto marittimo è strategico per crescita turistica

“Il trasporto marittimo ha un’importanza strategica per l’Amministrazione regionale sia per il grande movimento turistico, che registra in Friuli Venezia Giulia uno sviluppo crescente con dati in aumento costante già visibili anche per la stagione estiva, sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale, che emerge nel confronto tra il numero di persone che vengono imbarcate su un unico vettore e chi viaggia invece con mezzi privati”. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto con l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all’inaugurazione della motonave Delfino Verde Gt ormeggiata al molo della Pescheria sulle Rive di Trieste. La nuova imbarcazione, realizzata a Cesenatico e dotata di comodi posti bici e prese per la ricarica di e-bike, verrà impiegata nel collegamento Tpl marittimo Trieste-Muggia. Si tratta della quarta motonave della società giuliana. “Per l’Amministrazione regionale – così Fedriga – è fondamentale la partnership con privati seri perché abbiamo l’obiettivo di incrementare i trasporti marittimi interregionali, extraregionali e internazionali. Da questo punto di vista Delfino Verde, che ha sempre garantito efficienza e puntualità, vanta una presenza storica nel territorio e la sua valenza turistica è comprovata dal fregiarsi del marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’”. Secondo Roberti, “Delfino Verde, presente nel Golfo di Trieste da 36 anni, è diventato equivalente, per antonomasia, di trasporto marittimo. Qualità e investimenti della società vanno apprezzati anche sotto il profilo della sostenibilità”.

A tale proposito l’amministratore delegato di Delfino Verde Bianca Jurcich ha annunciato che, a fine stagione, l’ammiraglia della flotta, la Delfino Verde Deluxe, sarà resa ibrida in modo da poter accedere agli specchi d’acqua più sensibili dal punto di vista ambientale. Al taglio del nastro, seguito, alla benedizione di don Valerio, sono intervenute numerose autorità tra cui i sindaci di Trieste Roberto Dipiazza e di Muggia Paolo Polidori. Nel corso della cerimonia, Dipiazza ha consegnato all’armatore di Delfino Verde Silvano Peric il sigillo trecentesco della città.