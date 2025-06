GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 160 persone hanno partecipato in mattinata al recruiting day organizzato a Udine, a Palazzo Antonini Belgrado, dalla Regione. Le quattro aziende del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia sono alla ricerca di 70 persone, tra conducenti di linea e addetti alla manutenzione dei mezzi. Grazie ad un bando della motorizzazione civile, c’è anche la possibilità di vedersi rimborsati i costi per ottenere la patente necessaria per condurre i mezzi pubblici.