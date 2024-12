Tpl, Regione Fvg raggiunge accordo storico con aziende

“La Regione esprime la sua massima soddisfazione per la conclusione positiva del contenzioso che coinvolgeva le aziende del Trasporto pubblico locale (Tpl) regionali: Atap Pordenone, Trieste Trasporti, Apt Gorizia e Arriva Udine: questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale verso il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni regionali e operatori del settore, a beneficio dei cittadini”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, rendendo noto che l’accordo prevede il riconoscimento di somme pregresse, pari a circa 47,7 milioni di euro, derivanti da risorse statali destinate ai rinnovi contrattuali nazionali del personale Tpl nel periodo 2012-2020.

La norma regionale che sarà inserita nella legge di Stabilità 2025 consente di chiudere un contenzioso avviato nel 2019 e di garantire risorse già allocate a bilancio regionale per sostenere il sistema del trasporto pubblico locale. “Questa intesa è il frutto di un lavoro di mediazione tra la Regione e le aziende coinvolte e conferma l’impegno dell’amministrazione regionale nel riconoscere il valore fondamentale del trasporto pubblico e del personale che quotidianamente ne garantisce il funzionamento. Il trasporto pubblico locale è uno dei pilastri delle politiche regionali, non solo come servizio essenziale per i cittadini, ma anche come settore strategico in termini di sostenibilità, sicurezza e qualità del lavoro. Questo accordo rappresenta un chiaro segnale di attenzione al personale Tpl e alla valorizzazione della loro professionalità” ha sottolineato Amirante.

L’accordo include anche un contributo straordinario pari a circa 10 milioni di euro destinato ad azioni a favore del personale e al miglioramento della sicurezza e qualità del servizio di trasporto pubblico locale. Il risultato si inserisce all’interno della più ampia attuazione del Piano del Trasporto pubblico locale 2023, che ha previsto una gara per l’affidamento dei servizi automobilistici e marittimi su bacino unico regionale. “Questo accordo conferma la volontà della Regione di affrontare le sfide del trasporto pubblico con strumenti concreti e collaborativi, garantendo un servizio di alta qualità che risponda alle esigenze della comunità e sostenga chi opera nel settore” ha concluso Amirante.