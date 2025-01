Tra il Po e Grado ci sono 2.128 società turistiche

Nel comparto del turismo balneare del Nordest, dal Delta del Po a Grado, operano 2.128 società di capitali di cui 219 alberghi e 31 campeggi ai quali si deve, complessivamente, il 18,5% dei ricavi (371 milioni i primi, 253 i secondi).

E’ quanto emerge da un report commissionato dalla Bcc Pordenonese e Monsile a Scouting Capital Advisors, società di consulenza finanziaria indipendente, specializzata in Corporate Finance per aziende, famiglie e fondi di private equity che investono in Italia e all’estero.

Il documento è stato reso noto oggi nel corso di un convegno

di settore interno ai programmi della Fiera dell’Alto Adriatico, a Caorle.

Con una quota del 36% sul totale dell’attivo delle imprese del territorio, rilevano gli esperti, alberghi e campeggi si confermano un settore a elevata intensità patrimoniale, superando insieme 1,8 miliardi.

A Jesolo e a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano, le società alberghiere sviluppano complessivamente 220 milioni di ricavi, pari al 60% del settore alberghiero del litorale Alto Adriatico.

Relativamente ai campeggi, Cavallino Treporti (Venezia) e Lignano Sabbiadoro realizzano insieme un fatturato di 153 milioni, anche qui oltre il 60% del totale delle spiagge nordestine.