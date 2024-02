Tra le 100 eccellenze italiane su Forbes c’è Incantalia

Il progetto di Incantalia, il nuovo retail brand del Polo del gusto, inaugurato a settembre con l’apertura del primo negozio di Trieste, conquista la copertina della classifica annuale di Forbes Italia 100 Eccellenze, l’inserto che ogni anno individua 100 aziende o progetti che si distinguono per capacità di visione e risultati. All’interno, un’intervista a Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, ripercorre le tappe che hanno portato allo sviluppo del nuovo brand: dall’acquisizione delle prime marche all’interno del Gruppo Illy, alla nascita del nome e del logo, fino al debutto con il primo negozio. In una nota, Incantalia annuncia che “si appresta a diventare una rete di negozi in tutta Italia e all’estero, perfettamente integrato con negozio online, in via di realizzazione. Incantalia nasce dalla visione di Riccardo Illy, che sin dai primi anni 2000, all’interno del Gruppo Illy, poi Polo del gusto, ha costruito un percorso di diffusione di una nuova cultura del cibo e dei valori della qualità superiore grazie alla selezione e acquisizione di marche di eccellenza”.

Nella foto di copertina, la squadra che ha creato Incantalia: oltre a Riccardo Illy, garante di tutte le marche del portfolio Incantalia, anche Rossana Bettini Illy, che per Incantalia si occupa di educazione al gusto e divulgazione e di ricerca e analisi sensoriale di nuovi prodotti, Angelo Baiguera, responsabile della comunicazione del Polo del gusto, e Annamaria Testa, scrittrice, saggista, consulente d’impresa, che si occupa di comunicazione strategica e creatività.