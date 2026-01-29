Confcommercio Federmoda Udine, con il sostegno della Camera di Commercio Pn-Ud, organizza il convegno “Trame di stile. Fibre che raccontano”, in programma lunedì 2 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala Valduga della Cciaa a Udine. «A due anni dal focus sui tessuti tecnici – spiega il presidente regionale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon –, questa seconda iniziativa propone un viaggio culturale, visivo e formativo nel mondo dei tessuti, dalle fibre ai filati, dalle lavorazioni ai finissaggi, con l’obiettivo di offrire ai professionisti del settore moda strumenti concreti per interpretare i materiali, valorizzarli nella vendita e rafforzare il rapporto con il cliente».
Agli interventi del presidente camerale e vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, del presidente nazionale Confcommercio Federmoda Giulio Felloni e di Tollon, seguiranno gli approfondimenti di Antonella Pacorig e Federica Morello, presidente e consigliera di Confcommercio Federmoda Pordenone. Durante l’incontro sarà presentato il trailer del docufilm “Parivara – Le ultime famiglie”, parte del progetto friulano VesteMMundi, ideato dal ricercatore e documentarista friulano Roberto Joe Scappaticcio. Un racconto che attraversa il mondo alla ricerca di filati di altissima qualità, dando voce alle ultime famiglie custodi di saperi tessili antichi.
Trame di stile: a Udine un viaggio nella cultura del tessuto classico
