Trame di stile: a Udine un viaggio nella cultura del tessuto classico

Confcommercio Federmoda Udine, con il sostegno della Camera di Commercio Pn-Ud, organizza il convegno “Trame di stile. Fibre che raccontano”, in programma lunedì 2 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala Valduga della Cciaa a Udine. «A due anni dal focus sui tessuti tecnici – spiega il presidente regionale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon –, questa seconda iniziativa propone un viaggio culturale, visivo e formativo nel mondo dei tessuti, dalle fibre ai filati, dalle lavorazioni ai finissaggi, con l’obiettivo di offrire ai professionisti del settore moda strumenti concreti per interpretare i materiali, valorizzarli nella vendita e rafforzare il rapporto con il cliente».

Agli interventi del presidente camerale e vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, del presidente nazionale Confcommercio Federmoda Giulio Felloni e di Tollon, seguiranno gli approfondimenti di Antonella Pacorig e Federica Morello, presidente e consigliera di Confcommercio Federmoda Pordenone. Durante l’incontro sarà presentato il trailer del docufilm “Parivara – Le ultime famiglie”, parte del progetto friulano VesteMMundi, ideato dal ricercatore e documentarista friulano Roberto Joe Scappaticcio. Un racconto che attraversa il mondo alla ricerca di filati di altissima qualità, dando voce alle ultime famiglie custodi di saperi tessili antichi.