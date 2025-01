Transizione 5.0: l’uso intelligente dell’energia per ottenere il credito d’imposta 

Nel cuore del Friuli opera un’azienda, la Arbor srl, specializzata nella produzione di sedie a San Giovanni al Natisone, che è l’esempio concreto di come la digitalizzazione e un uso intelligente dell’energia nei processi produttivi possano tradursi in vantaggi concreti.

Grazie a un approccio strategico alla gestione energetica, Arbor ha ottenuto risparmi sui consumi, benefici fiscali nell’ambito della Transizione 5.0 e un significativo miglioramento della propria competitività sul mercato. Un percorso virtuoso che non si è sviluppato per caso, ma è frutto di una visione di lungo periodo supportata dall’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG), che accompagna le imprese locali nella transizione energetica.

La presentazione dei risultati ottenuti da Arbor e le opportunità della transizione 5.0 sono stati al centro di un evento promosso nella sede dell’azienda di San Giovanni al Natisone da APE FVG in collaborazione con la stessa Arbor, con il patrocinio di Confindustria Udine, Digital Innovation Hub (DIH) Udine e AssoEGE, e con la sponsorizzazione di Ondemand Group.

“Il punto di partenza a mio avviso – ha evidenziato Alessandro Granzotto, presidente di Arbor – è quello di riuscire a far capire agli imprenditori che la sostenibilità, e ancor più l’efficientamento energetico, oltre che essere fondamentali ed indispensabili per la vita di lungo termine dell’azienda e dei processi economici in genere, sono in grado di generare anche degli importanti ritorni per l’impresa nel breve-medio, sia diretti sia indiretti, in termini di risparmio di risorse utilizzate e di costo ed in termini di marketing, appetibilità e sviluppo commerciale. Il percorso non è semplice né immediato ma una volta iniziato e creata all’interno dell’azienda la consapevolezza di questo, tutto viene più facile. L’azienda, preso atto di ciò, sarà poi sempre più invogliata a fare nuovi passi in questa direzione. Così è successo in Arbor”.

L’ultimo traguardo, in ordine di tempo, è legato alla scelta di utilizzare il “Sistema MGS – Gestione, utilizzo efficiente e monitoraggio dei consumi energetici” di Ondemand Group per il proprio impianto di aspirazione. In questo modo, come certificato dall’EGE Samuele Giacometti, Arbor ha ottenuto risultati straordinari: 50,1% di risparmio energetico nel sistema di aspirazione, con un conseguente 25,7% di riduzione complessiva del fabbisogno energetico nel processo produttivo. Quest’ultimo dato è quello a cui guarda la Circolare Operativa Transizione 5.0 che prevede che, superata la soglia del 15%, si acceda al massimo credito d’imposta del 45%.

Dal canto suo, Dino Feragotto, delegato all’Innovazione di Confindustria Udine e coordinatore del DIH Udine, ha sottolineato come “l’impegno di Confindustria Udine e del DIH Udine sul miglior utilizzo dell’energia si concretizza anche in queste azioni di sensibilizzazione delle aziende associate e nel coinvolgimento fattivo degli stakeholder tra cui APE FVG, che è tra l’altro partner del DIH Udine. Il cammino intrapreso sembra aver imboccato la strada giusta facendo leva sull’evidenza che, per noi, digitalizzazione, innovazione ed energia sono tutti temi da affrontare assieme in quanto fattori vincenti di competitività”.

“L’esperienza di Arbor dimostra come una PMI possa compiere scelte in grado di dare un contributo significativo per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, aumentando la propria competitività e i risparmi energetici, ma anche il benessere della comunità” ha affermato il direttore di APE FVG, Matteo Mazzolini -. La nostra Agenzia è a disposizione del territorio per accompagnare tali scelte, facendo in modo che siano sostenute da analisi oggettive e imparziali e orientate a obiettivi misurabili”.

Infine, Luca Vecchiato, componente del Direttivo AssoEGE (Associazione italiana degli Esperti in Gestione dell’Energia), ha rimarcato come “l’innovazione tecnologica in campo industriale, come conferma il caso di Arbor, è fondamentale per avvicinarci ai traguardi di efficienza stabiliti dal Green Deal. Innovazione che deve però intrecciare anche la diffusione di competenze tecniche nei campi del monitoraggio e della misurazione delle performance: è per questo che AssoEGE guarda con favore a eventi come questo di San Giovanni Natisone”.