Transizione 5.0: l’uso intelligente dell’energia per ottenere il credito d’imposta

Il caso di successo di Arbor sarà presentato nel corso di un evento che avrà luogo giovedì 30 gennaio, alle ore 16, nella sede dell’azienda a San Giovanni al Natisone

Giovedì 30 gennaio, alle ore 16, nella sede di Arbor Srl, in via Zanon 34 a San Giovanni al Natisone, avrà luogo l’evento dal titolo “Transizione 5.0: un caso di successo. L’uso intelligente dell’energia per ottenere un credito d’imposta”.

Promosso da APE FVG, Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Arbor srl, con il patrocinio di Confindustria Udine, Digital Innovation Hub (DIH) Udine e AssoEGE, e con la sponsorizzazione di Ondemand Group, l’incontro è rivolto alle aziende del settore legno-arredo, in particolare a quelle che operano con sistemi produttivi caratterizzati da impianti di aspirazione.

Dopo i saluti introduttivi da parte di un rappresentante di APE FVG, di Dino Feragotto, coordinatore del DIH Udine, e di Alessandro Granzotto, presidente di Arbor, ad approfondire queste tematiche centrali per la transizione energetica e l’efficienza dei processi produttivi saranno Matteo Mazzolini, direttore di APE FVG, che illustrerà come le aziende possano affrontare con successo la transizione energetica, Luca Vecchiato, componente del Consiglio direttivo di AssoEGE, che si concentrerà sul ruolo dell’EGE nella transizione ecologica, e Simone Silvestri, manager director di Ondemand Group, che presenterà il Sistema MGS per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici.

Un focus particolare sarà quindi dedicato alla “Transizione 5.0”, con l’intervento di Samuele Giacometti, esperto in Gestione dell’Energia EGE industriale, che esporrà i numeri della certificazione ex-ante ed ex-post di Arbor. L’evento si concluderà, poi, con la visita guidata aziendale a cura di Michele Granzotto, vicepresidente di Arbor srl, che mostrerà in modo concreto il confronto tra un sistema MGS attivo e uno non attivo.