Trasporti, dal 26/6 rotte marittime Ts-Croazia-Slovenia

“Grazie all’impegno della Regione, dal prossimo 26 giugno verrà ripristinato il servizio di collegamento marittimo tra Trieste e le principali località costiere di Slovenia e Croazia, un’opzione di mobilità sostenibile attesa da cittadini e turisti”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, in merito alla conclusione della procedura negoziata che ha portato all’individuazione del nuovo operatore per il servizio transfrontaliero.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, dopo l’esito negativo della gara aperta bandita nel dicembre 2024, la Regione ha attivato una procedura negoziata che ha portato all’affidamento del servizio alla società Liberty Lines, già attiva su questa tratta fino al 2023.

Il contratto, del valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro per tre anni, garantirà collegamenti internazionali via mare fra Trieste e Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’automobile, in particolare durante la stagione turistica.

“L’attenzione al potenziamento della mobilità marittima – ha aggiunto l’assessore – rientra nelle strategie regionali per promuovere una rete di trasporti integrata e rispettosa dell’ambiente. Il collegamento, interrotto nel 2024, torna ora con una programmazione stabile che rafforza l’attrattività turistica di Trieste e favorisce i flussi da e verso le principali mete dell’Adriatico settentrionale”.

Il servizio sarà attivo dal 26 giugno al 1° settembre 2025, tutti i giorni della settimana ad eccezione del martedì, con partenza e arrivo al molo IV di Trieste. Le rotte previste sono: Trieste – Pirano – Parenzo – Rovigno (e ritorno); Trieste – Rovigno – Lussinpiccolo (e ritorno); Trieste – Parenzo – Pirano – Trieste; Trieste – Pirano – Rovigno – Trieste.

Ogni corsa potrà trasportare oltre 180 passeggeri con posto a sedere al coperto e almeno 10 biciclette.