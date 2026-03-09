  • Aiello del Friuli
lunedì 9 Marzo 2026
Economia

Trasporti:13 mln per bando gestione scuolabus piccoli Comuni

Fondi agli Enti locali con meno di 3mila abitanti. Domande fino al 15 maggio 2026
Redazione
Autore: Redazione

“Con questo bando confermiamo il sostegno della Regione ai piccoli Comuni, che spesso affrontano maggiori difficoltà nel garantire servizi fondamentali come il trasporto scolastico. Si tratta di un intervento concreto che aiuta le amministrazioni locali a sostenere i costi di un servizio essenziale per le famiglie e per gli studenti”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, commentando l’approvazione del nuovo bando destinato alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per l’organizzazione e la gestione dei servizi di scuolabus nei Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Il provvedimento garantisce continuità a una misura già attiva negli anni precedenti e rafforza il sostegno ai territori più piccoli e alle comunità locali. Il bando riguarda il triennio compreso tra settembre 2026 e giugno 2029, corrispondente agli anni scolastici 2026/27, 2027/28 e 2028/29, e ripropone – con alcune integrazioni migliorative – quanto previsto dal precedente avviso attualmente in fase di conclusione.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 13.020.000 euro, suddivisi in 1.820.000 euro per il 2026, 4.300.000 euro per il 2027, 4.300.000 euro per il 2028 e 2.600.000 euro per il 2029. Le risorse sono destinate alla copertura dei costi del trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per il tragitto casa-scuola e ritorno, nonché per le uscite didattiche organizzate durante l’anno scolastico. Il contributo può essere richiesto dai Comuni che gestiscono il servizio direttamente, con mezzi e personale propri, tramite affidamento a imprese autorizzate oppure in forma associata con altri enti locali. “Abbiamo introdotto nuovi criteri di premialità – aggiunge Amirante – per valorizzare i Comuni che partecipano ai processi di riorganizzazione del sistema scolastico regionale e quelli che promuovono servizi educativi integrati. L’obiettivo è sostenere le comunità locali e rafforzare l’offerta educativa nei territori più piccoli”. La graduatoria sarà determinata sulla base di specifici criteri di priorità. In particolare, saranno attribuiti 15 punti ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti, 10 punti ai Comuni tra 1.001 e 2mila abitanti e 5 punti ai Comuni tra 2.001 e 3mila abitanti. Sono inoltre previsti 2 punti aggiuntivi per i Comuni i cui istituti scolastici sono stati oggetto di dimensionamento secondo le deliberazioni della Giunta regionale n. 1922/2023 e n. 2009/2024 e ulteriori 2 punti per i Comuni che promuovono servizi integrati extracurricolari ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 14/2025. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata dall’ordine di arrivo delle domande. Le domande potranno essere presentate fino al 15 maggio 2026 e il contributo sarà concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze

L’efficacia della misura è confermata dai risultati conseguiti nel precedente periodo 2024-26, durante il quale sono stati concessi contributi per complessivi 10.786.973,68 euro, consentendo di finanziare 110 Comuni del territorio regionale. Il bando entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. Per informazioni è attivo l’indirizzo [email protected].

