Trasporto disabili: nuovo mezzo per la Comunità di Rinascita

Una nevicata lieve ha bagnato nei giorni scorsi a Tolmezzo l’inaugurazione del nuovo furgone attrezzato a disposizione della cooperativa sociale Comunità di Rinascita. Un’occasione di festa per le diciotto persone con disabilità che vivono nella struttura residenziale, le ulteriori dieci che frequentano il centro diurno e gli oltre quaranta operatori che ci lavorano. “Viaggiare per una persona con disabilità è spesso un problema – ha detto Alessandro Collavino, presidente della cooperativa – I furgoni attrezzati perciò non sono solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento fondamentale per garantire il diritto ad una vita il più possibile autonoma e indipendente”.

L’automezzo scelto è un Fiat Ducato da nove posti, con pedana idraulica e sedili modulabili a seconda del numero di carrozzine presenti. L’acquisto e l’adattamento sono stati possibili grazie ad un contributo importante della Regione Friuli Venezia Giulia, a cui si sono affiancati Primacassa FVG ed alcuni donatori privati. “Come banca cooperativa a servizio del territorio – è intervenuto Roberto Fachin, direttore della filiale Primacassa FVG – è un orgoglio sostenere nel suo lavoro la Comunità di Rinascita, così come tutte le realtà che operano nei nostri paesi per il bene comune”.

A seguire don Alessio Geretti ha portato il suo saluto e ha benedetto il nuovo automezzo. “Gesù usava un asinello per i suoi spostamenti lunghi. Oggi abbiamo strumenti più comodi e moderni, ma ciò che resta importante è il senso del nostro viaggiare. Auguro perciò che questo furgone sia occasione di benessere e fraternità per tutti coloro che lo useranno”.

Un brindisi e tanti sorrisi sotto la neve hanno concluso il breve momento inaugurale, mentre già dal pomeriggio il mezzo – con le sue decorazioni verdi a richiamare il logo della Rinascita – ha iniziato a circolare per le strade della Carnia.