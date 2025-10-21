Trasporto ferroviario: Amirante, positivi numeri aprile-ottobre 2025

“I risultati degli ultimi sei mesi testimoniano, ancora una volta, la bontà delle politiche di investimento e coordinamento che la Regione porta avanti insieme al Gruppo Fs per rendere il treno una vera alternativa al mezzo privato: sostenibile, comoda e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini e dei turisti. Il trasporto ferroviario è un pilastro della nostra visione di territorio connesso, verde e competitivo, capace di valorizzare eventi, comunità e paesaggi attraverso una mobilità moderna e responsabile”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, commentando i dati tra aprile e ottobre 2025 del trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia. I numeri evidenziano che oltre 115mila persone hanno scelto il treno per raggiungere tre delle principali manifestazioni di fine estate nel territorio: Friuli doc (15.700 viaggiatori), Gusti di frontiera (34.600) e Barcolana (64.000), con un incremento complessivo che in alcuni casi ha sfiorato il +64% sul 2024.

Oltre 63mila viaggiatori con bici al seguito hanno utilizzato i servizi dedicati al cicloturismo – AlpeAdria Line, Collio Line e TrenoBici delle Lagune – segnando un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. “È la dimostrazione – ha osservato Amirante – di come l’impegno costante dell’Amministrazione regionale nel promuovere una mobilità sostenibile e integrata trovi riscontro anche nel successo del turismo su rotaia”. “Particolare attenzione – ha proseguito l’assessore – è stata rivolta anche ai flussi turistici legati alle crociere in partenza da Trieste, con l’attivazione di collegamenti ferroviari dedicati tra Trieste e Venezia, che hanno già movimentato più di 70mila viaggiatori da aprile a ottobre, con la prospettiva di raggiungere quota 80mila entro fine anno”. “Il Friuli Venezia Giulia si conferma così una regione all’avanguardia nella promozione del trasporto pubblico locale e turistico, dove la sinergia tra istituzioni e operatori del settore produce benefici concreti in termini di sostenibilità, qualità della vita e attrattività del territorio”, ha concluso la rappresentante della Giunta regionale.