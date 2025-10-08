  • Aiello del Friuli
mercoledì 8 Ottobre 2025
Economia

Tre borse di studio per valorizzare la leadership femminile nel management

BRC Associati premia tre professioniste per l'EMBA dell'Università di Udine
Redazione
Autore: Redazione

Lo Studio BRC Associati ha consegnato tre borse di studio del valore di duemila euro ciascuna alle prime tre partecipanti selezionate per la sesta edizione dell'Executive Master of Business Administration organizzato dall'Università di Udine in collaborazione con Confindustria Udine.

Le borse di studio sono state assegnate a Marcella Cosson (Electrolux Group), Fabiana Baschiera (SMS Group) e Sara Massarutti (Jacuzzi).

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, del direttore del Master, Marco Sartor, e dei partner di BRC Associati – una realtà presente da oltre 40 anni sul territorio regionale, con sedi a Udine e Manzano e un gruppo di 13 professionisti al servizio di aziende e privati -, Roberto Reggi e George Loris Costelli.

"Questa iniziativa rappresenta un segnale importante a favore della valorizzazione del talento femminile nel management – ha dichiarato Marco Sartor –. L'Executive MBA dell'Università di Udine si impegna da sempre a favorire la partecipazione e la crescita delle professioniste che desiderano rafforzare le proprie competenze e contribuire attivamente allo sviluppo delle imprese. Ringraziamo BRC Associati per il sostegno concreto a questo obiettivo, offrendo un riconoscimento che premia merito, determinazione e capacità di leadership".

Anche il direttore di Confindustria Udine, Michele Nencioni, ha sottolineato la valenza strategica del progetto: "Ridurre il divario di genere nelle posizioni manageriali non è solo una questione di equità, ma un fattore chiave per la competitività delle aziende. Iniziative come questa, che premiano e incentivano la formazione di alto livello per le donne, contribuiscono a costruire un sistema imprenditoriale più inclusivo, innovativo e sostenibile".

Il riconoscimento evidenzia dunque l'impegno condiviso di Università di Udine, Confindustria Udine e BRC Associati nel promuovere percorsi di leadership e crescita manageriale femminile. Investire nella formazione avanzata delle donne significa non solo valorizzare il merito, ma anche contribuire alla riduzione del gender gap e alla costruzione di un tessuto economico più dinamico, equo e competitivo.

I PROFILI DELLE PREMIATE

Fabiana Baschiera è un ingegnere gestionale. Dopo un'esperienza come tecnico e Team Leader nell'ambito delle certificazioni (Intertek) ha maturato oltre vent'anni di esperienza nel procurement in settori strategici come quello della siderurgia (SMS Group), dell'arredamento contract (Interna) e dell'aerospace (AugustaWestland – Leonardo).

Marcella Cosson è un ingegnere elettronico. Al termine della triennale ha iniziato la sua carriera in Electrolux Group a Porcia con focus su digitalizzazione, processi e project management.  Attualmente ricopre il ruolo di Product Systems Lead in Process and Tools Excellence nell'organizzazione Tecnology, Digital and Sustainability.

