Tre giorni per reclutare nuovo personale in regione

Società Benefit: a Gorizia nel Teatro Bratuz si terrà il recruiting day mercoledì 16 ottobre dalle 14.40 per le Società Benefit all’interno del Forum Società Benefit “Fabbricare Società”. Le Aziende Benefit presenti al Recruiting sono: Adriacos SpA -Banca di Cividale SpA – CEA Cooperativa Edile Appennino – Is Copy srl, Quality Food Group SpA – Delser, Sultan srl.

A Udine, giornata recruiting day Young, giovedì 16 ottobre nei locali dell’Informagiovani Udine dove dalle 9 si terranno i colloqui per giovani under 35 invitati a sperimentarsi in 20 minuti con 4 colloqui di selezione con altrettante aziende caratterizzate da uno staff giovane e particolarmente attente a creare team dinamici orientati alla crescita professionale. Le aziende coinvolte sono: Decathlon – Despar, Aspiag Service – Mc Donald’s – MediaWorld.

Per finire Giornata recruiting day dell’informatica con il “Digital Talent Day”, venerdì 17 ottobre dalle 9 al Teatro Maurensig di Tavagnacco, nell’ambito dell’Artificial Intelligence Forum organizzato dal Cluster delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia Giulia (Ditedi) con il Comune di Tavagnacco, i Servizi per il lavoro della Regione Autonoma FVG organizzano due momenti dedicati a facilitare l’incontro fra aziende alla ricerca di personale e lavoratori interessati e studenti o ragazzi alle prime esperienze. Contestualmente alle attività nel teatro l’organizzazione della mattinata prevede Recruiting Student Edition e Recruiting Pro Edition. Le Aziende partecipanti: Ai4iv Srl, Quin, Beantech, Isonlab, Infofactory, Evoseed, Video System, Eye-Tech, Eurosystem, Infostar e R-Tree.