Tredici interior designer statunitensi alla scoperta delle aziende artigiane friulane

New York, Florida, Nebraska, North Carolina, Michigan, Washington: sono alcuni dei luoghi di provenienza dei designer Usa, per la maggior parte presidenti e ceo di società, che venerdì 4 e sabato 5 aprile faranno una full immersion in alcune aziende artigiane friulane del legno, dei tessuti, della sedia, dell’oggettistica per la cucina e per la casa di alta gamma associate organizzata da Confartigianato Imprese Udine.

L’era Trump non ferma, dunque, i rapporti tra l’artigianato friulano e gli States, nonostante i dazi e le conseguenze che essi comportano. L’iniziativa fa parte del progetto “Incoming Interior Designer” promosso dall’Ice con Asid, l’Associazione degli interior designer americana, alla ricerca del meglio del Made in Italy per soddisfare il mercato Usa e le richieste di architettura d’interni più raffinate e di qualità.

«Sin da subito abbiamo espresso il nostro rammarico per la politica dei dazi del presidente degli Stati Uniti, per tutti danni che provocherà all’export e perché non porterà neppure i benefici sperati a chi li impone – premette il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti -. In parallelo, però, siamo convinti che l’artigianato abbia una carta da giocare anche in questo scenario: quanti apprezzano la creatività e l’unicità che contraddistingue i suoi prodotti saranno disposti a pagare qualcosa in più pur di averli. L’interesse e la visita di questa delegazione americana ad alcune delle nostre aziende friulane lo confermano».

Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato mobili italiani per un valore di 1,2 miliardi di dollari, con un incremento del 5,4% rispetto al 2023. Un dato analogo alle vendite di sedute made in Italy che nello stesso anno hanno raggiunto quota di 560 milioni di euro ed un tasso di crescita annua dello 0,3%.

Nel corso del 2024 la performance del Friuli Venezia Giulia in termini di export ha registrato un andamento migliore di quello nazionale: -0,2% contro -0,5% nell’export manifatturiero; -1,4% contro -2,0% nel settore legno-arredo; -1,3 contro -3,6% nelle esportazioni manifatturiere verso gli Usa, dati che sembrano supportare la visione del presidente di Confartigianato-Imprese Udine; infatti è proprio la provincia di Udine ad evidenziare un notevole dato positivo: nel 2024 l’export manifatturiero verso gli USA è cresciuto dell’8,0% collocandosi al 9° posto in Italia.

Venerdì 4 aprile, alle ore 10.20, la delegazione dei 13 interior designer americani sarà in visita ai laboratori di prova e test del settore legno e arredo del Catas a San Giovanni al Natisone e in questa circostanza saranno illustrate le caratteristiche del tessuto produttivo artigiano regionale e quelle delle aziende che saranno visitate dagli ospiti. Nel pomeriggio, alle 14.30, incontri B2B all’Innovation Platform di Manzano, il centro d’innovazione del comparto mobile e arredo del Cluster Legno Arredo Casa Fvg.

Sabato 5 aprile, a partire dalle 10.15 la delegazione statunitense sarà in visita alle aziende Grattoni 1892 (Pavia di Udine), Mertec (Palmanova), Nc Marmi (Aiello), Blifase (Corno di Rosazzo), Torre (San Giovanni al Natisone) e Braida di Manzano.

Dopo la tappa in Friuli Venezia Giulia, la delegazione americana si sposterà a Milano per visitare il Salone del Mobile in programma nel capoluogo lombardo dall’8 al 13 aprile.