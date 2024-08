Treni storici: a settembre nelle Dolomiti Friulane e a pordenonelegge

Borghi senza segreti da Sacile a Travesio passando per Polcenigo, e ancora Cordovado e San Vito al Tagliamento nel tour sulle tracce di Pasolini, per giungere a Pordenone al festival più famoso del libro in compagnia degli autori. Sono tre le tappe dei Treni storici che a settembre arricchiranno l’offerta del Friuli Venezia Giulia per chi vuole scoprire la regione a bordo dei “Centoporte” per un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il prossimo mese si aprirà con il Treno dei Borghi più belli d’Italia, che domenica 1° settembre porterà i passeggeri in partenza da Sacile fino a Travesio, con tappe intermedie in alcuni dei Borghi più belli d’Italia: Polcenigo, in occasione della manifestazione Thèst- antica fiera dei cesti, Poffabro, per “Paesi aperti di Frisanco”, e Toppo, un borgo rurale nel comune di Travesio che conserva i resti del suo castello medioevale (Infopoint di Pordenone, tel. 0434 520381; [email protected]). Domenica 8 settembre invece partirà da Udine il Treno alla scoperta dei Borghi della Pianura Pordenonese diretto a Casarsa della Delizia, “paese di temporali e primule”, per un tour guidato sulle orme di Pier Paolo Pasolini. Durante il viaggio sarà possibile fare tappa nei centri storici di San Vito al Tagliamento e Cordovado con visita guidata gratuita per i passeggeri (Infopoint di Pordenone, tel. 0434 520381, [email protected]). È invece dedicato al festival letterario pordenonelegge il treno storico di sabato 21 settembre: con due partenze, una da Treviso e una da Trieste, il Treno di Pordenonelegge raggiungerà la città in occasione dell’annuale festa del libro con gli autori, un appuntamento letterario tra i principali del panorama culturale nazionale (Infopoint di Pordenone, tel. 0434 520381, [email protected]). Tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti sono disponibili nella sezione treni storici al sito di PromoTurismoFVG www.turismofvg.it/it/treni-storici.

TARIFFE, MODALITÀ DI ACQUISTO E ASSISTENZA

L’iniziativa è proposta a un prezzo promozionale e a tariffa fissa, indipendentemente dalla lunghezza della tratta percorsa. Il prezzo del biglietto di sola andata o solo ritorno sui treni a locomotiva elettrica o diesel è di 5 euro per gli adulti, i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano 2,50 euro, mentre quelli con età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente. Per i treni con locomotiva a vapore il prezzo a/r per adulti è 15 euro e di 7,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, bambini da 0 a 4 anni non compiuti gratis. Non è possibile prenotare il posto a sedere.

I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: online sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e ai self-service nelle stazioni ferroviarie e nelle agenzie di viaggio abilitate, disponibili da due settimane prima della data del viaggio sul sito di Fondazione FS e fino a esaurimento posti. La capacità massima del treno storico è di 250 passeggeri.

INFORMAZIONI UTILI

I treni storici sono restaurati e mantenuti per preservare il fascino e l’autenticità di altri tempi: comodità moderne quali riscaldamento e condizionamento estivo possono non essere presenti e ai passeggeri si suggerisce di indossare un abbigliamento adeguato al clima.

È possibile portare la bicicletta a bordo, il numero dei posti per il trasporto è limitato e non prenotabile.

Su tutti i treni è presente personale di PromoTurismoFVG per distribuire il programma del giorno e un questionario di gradimento a mezzo QR per la profilazione degli utenti e il rilevamento della qualità del servizio, mentre durante il viaggio verranno forniti ai passeggeri informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria a cura dell’Associazione museo stazione Trieste Campo Marzio.

IL PROGETTO TRENI STORICI FVG

La programmazione 2024 dei treni storici prevede ancora una decina di appuntamenti fino al 15 dicembre e offre l’esperienza del viaggio su carrozze anni ’30, le cosiddette “Centoporte”, con gli interni in legno perfettamente conservati, munite di bagagliaio e cappelliere e trainate da locomotive a vapore, elettriche o diesel.

Dai siti Unesco ai “Borghi più belli di Italia”, dai villaggi marinari alle rievocazioni storiche, dagli itinerari guidati alle sagre ma anche manifestazioni enogastronomiche e ancora i grandi eventi sportivi, sono tante le occasioni a calendario per scoprire il territorio regionale viaggiando in modo originale e all’insegna del turismo lento.

L’iniziativa è stata riproposta quest’anno grazie alla rinnovata collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS e con il supporto tecnico operativo di PromoTurismoFVG, con il duplice obiettivo di promuovere il territorio e di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più sostenibile, grazie a un’offerta ampia e di qualità, a una tariffa speciale che include programmi gratuiti come visite guidate, piccole degustazioni e attività naturalistiche, oltre alla possibilità di portare con sé la bicicletta.