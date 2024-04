Con 16 euro si potrà andare e tornare da Opicina a Fiume

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da Opicina a Fiume in poco più di un paio di ore. Ha preso il via oggi il nuovo collegamento ferroviario tra Italia e Croazia passando ovviamente per la Slovenia e che sarà operativo fino al 30 settembre. La partenza alle 7.50 da Opicina, collegata con appositi pullman dalla stazione di Trieste, mentre il ritorno alle 18.25 da Rijeka, il costo del biglietto è di 8 euro per la sola andata, il doppio con anche il ritorno, per i bambini dai 6 ai 12 anni il prezzo è di 4 euro, mentre fino a 6 anni si viaggia gratis. Se si vuole portare a bordo la bici, bisognerà pagare un supplemento di 5 euro. Il treno da 250 posti è operato dalle ferrovie slovene e a bordo oltre al Wi-Fi c’è lo spazio per biciclette e passeggini.

Roberto Antonione, Segretario Generale dell’InCE, nel suo discorso di apertura ha parlato con emozione del nuovo collegamento, che migliorerà la connettività tra le regioni coinvolte, creando nuove opportunità di integrazione e cooperazione, finalità primarie dell’attività dell’InCE da oltre trent’anni, auspicando inoltre che il collegamento, dopo questa fase sperimentale, possa consolidarsi in un servizio stabile e continuativo. Anche la regione con l’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha parlato di un progetto importante i cui risultati determineranno un cambiamento nei collegamenti tra Italia, Slovenia e Croazia, assieme alla connessione già avviata con Lubiana tramite le frecce di Trenitalia. Il progetto è costato poco più di 2 milioni di euro, di cui 1,6 milioni provenienti dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.