BUSINESS FVG
venerdì 7 Novembre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Tributi: Zilli, confronto e chiarezza basi sistema equo e trasparente

Ricordato in convegno a Udine come, grazie al confronto con in professionisti del settore, il Fvg abbia dato il via alle detrazioni fiscali legate al trust "Dopo di noi"
Redazione
Autore: Redazione

“Il confronto tra professionisti, studiosi e istituzioni è fondamentale: solo dal dialogo e dalla condivisione di competenze può nascere un sistema tributario più chiaro, coerente e vicino ai cittadini. La chiarezza delle norme porta vantaggio a tutti – amministratori, imprese e famiglie – ed è la strada su cui stiamo investendo con convinzione”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo a Udine al convegno di studio in ricordo di Roberto Lunelli, organizzato da ANTI e dedicato al tema “Riforma tributaria e contenzioso. Cantieri chiusi e cantieri da riaprire”.

Zilli ha ricordato come l’autonomia finanziaria della Regione consenta di “mettere in campo politiche fiscali efficaci e mirate, con bilanci importanti, come quello che stiamo per portare all’attenzione del Consiglio regionale a dicembre”. L’obiettivo, ha aggiunto, “è tradurre queste risorse in strumenti sempre più accessibili per famiglie e imprese”. L’assessore ha sottolineato poi l’importanza di un linguaggio fiscale chiaro e di una collaborazione costante con i professionisti e l’Agenzia delle Entrate, per garantire uniformità, efficienza e fiducia nel rapporto tra amministrazione e contribuenti.

Proprio grazie alla collaborazione con i commercialisti e i tributaristi del territorio, la Regione ha potuto dare vita a una misura di grande valore sociale, ovvero quella che riguarda le detrazioni legate al trust “Dopo di noi”. “Il Friuli Venezia Giulia – ha ricordato Zilli – è stata la prima in Italia ad aver introdotto una misura fiscale finalizzata a incentivare imprese e partite Iva a sostenere il trust ‘Dopo di noi’, uno strumento giuridico che pone al centro il benessere delle persone con disabilità gravi e delle loro famiglie, rappresentando una leva sociale per una comunità solidale. Con la Stabilità 2024, integrata dalla legge 3 del 2024, è stata prevista una detrazione IRAP pari all’80 per cento, fino a un massimo di 10mila euro annui, per le erogazioni liberali a favore dei trust istituiti ai sensi della legge 112/2016 e costituiti sul territorio regionale. Il beneficio è riservato ai soggetti passivi IRAP – imprese e lavoratori autonomi – ed è applicabile esclusivamente alla produzione netta realizzata in Friuli Venezia Giulia, grazie alle competenze esclusive garantite dallo Statuto speciale”.

Nel suo intervento, Zilli ha inoltre ricordato alcune ulteriori misure di rilievo. “Con la nostra autonomia tributaria abbiamo introdotto l’Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e potenziato le agevolazioni IRAP, con esenzioni per il Terzo settore e riduzioni per le imprese virtuose”.

“Solo attraverso chiarezza, collaborazione e partecipazione – ha detto Zilli – possiamo trasformare la nostra autonomia fiscale in uno strumento di crescita, fiducia e sviluppo per tutto il Friuli Venezia Giulia.

Infine, richiamando la figura del commercialista e tributarista Roberto Lunelli, l’assessore ha voluto ricordarlo come “un grande professionista e un interprete autentico di questa terra friulana”.

