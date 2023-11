Trieste Airport, 2023 anno record: ora nuove rotte e nuove assunzioni

L’aeroporto del Friuli Venezia Giulia nei prossimi cinque anni cambierà volto. Il Trieste Airport infatti è al centro di un piano di sviluppo dei collegamenti e delle infrastrutture, con un aumento delle destinazioni e della connettività da una parte e dall’altra una sempre maggiore attenzione all’energia sostenibile.

L’aeroporto infatti sta per attivare un nuovo impianto fotovoltaico da 3,5 MegaWatt di potenza, che coprirà più del 50% del fabbisogno energetico dello scalo. In più il 2023 si chiuderà con un netto aumento dei passeggeri, sia rispetto allo scorso anno che rispetto al periodo pre pandemico, facendo segnare un record per l’aeroporto.

Questi risultati e questi investimenti porteranno ad un notevole aumento del personale, tanto che Trieste Airport ha attivato le ricerche per trentacinque posizioni professionali, tra addetti all’assistenza aeromobili e passeggeri, manutentori, personale in amministrazione e security. “Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e agenzia del turismo” ha spiegato l’amministratore delegato Marco Consalvo “un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico turistico e sociale del territorio. L’obiettivo” conclude Consalvo “è di andare anche oltre al bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità”