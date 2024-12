Trieste Airport cresce, cerca personale

Addetti all’assistenza di aeromobili, alla security, al centro operativo di scalo e all’assistenza dei passeggeri. Sono le figure professionali cercate da Trieste Airport, l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia.

L’annuncio è stato pubblicato online da una società che si occupa di risorse umane, e che sottolinea come lo scalo abbia “avuto un significativo aumento delle destinazioni e della connettività in un territorio regionale transfrontaliero di riferimento per i trasporti nel nord est dell’Italia”.

Una crescita “rapida e costante che richiede da subito nuovo personale da assumere per ricoprire diversi ruoli e ampliare l’organico attuale, che conta oltre 140 dipendenti”.