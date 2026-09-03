Trieste Airport: nel 2026 superati i record di passeggeri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’estate che formalmente si chiuderà ad ottobre ma che fa registrare già numerosi record. Il Trieste Airport tra giugno e agosto ha infranto numerosi obiettivi di passeggeri in transito a partire da un +5,6% rispetto al 2025 e superando 1 milione 150 mila passeggeri da inizio anno. La spinta arriva sicuramente dai collegamenti Ryanair a cui si aggiungono i voli Aeroitalia, Wizz Air, Transavia e Ita a cui si sommano i charter per le crociere. Da ottobre invece finirà il collegamento con Lufthansa per Francoforte mentre la compagnia irlandese sta rimodulando alcune tratte.

Sul fronte dei numeri il giorno con il maggior numero di passeggeri è stato il 5 luglio con 9.613 passeggeri in sole 24 ore e agosto in totale ha visto 178.761 persone in aumento di quasi il 6% sempre rispetto al 2025. Complessivamente quindi si dovrebbero superare gli 1,7 milioni totali di passeggeri nel 2026 e nuovo record per lo scalo.