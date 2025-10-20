Trieste Airport, nuova viabilità davanti al terminal

Sono in corso i lavori per l’aggiornamento della viabilità fronte terminal che prevedono l’annessione del percorso di viabilità ciclabile FVG2/d sulla statale 14 e l’ammodernamento delle aree parcheggio a sosta breve e di medio termine lato sedime aeroportuale.

Un cambiamento per lo scalo del Friuli Venezia Giulia, che si prepara ad accogliere un nuovo ingresso completamente rinnovato e pienamente integrato con la rete viaria e ciclabile regionale.

A partire da mercoledì 22 ottobre 2025, cambierà definitivamente la modalità di accesso al terminal: tutti i veicoli diretti in aeroporto – sia per le aree a sosta breve fronte terminal, sia per i parcheggi P1 e P2 a media e lunga permanenza – entreranno da un nuovo accesso unico su Strada Statale 14; in una seconda fase, anche l’uscita dal terminal sarà completamente rinnovata, con un nuovo punto di uscita su SS14.

I lavori stanno interessando l’attuale rotonda interna di accesso, che il 22 ottobre lascerà spazio alle nuove corsie di ingresso al terminal e alla pista ciclabile FVG2/d, collegando direttamente il Comune di Ronchi dei Legionari con l’aeroporto. I mezzi sono in azione lungo il margine della SS14 per la realizzazione di tre nuove corsie dedicate, separando in modo netto i flussi di auto, biciclette e pedoni.

Per i veicoli: Il nuovo ingresso si troverà a 200 metri dalla rotonda che collega la SS14 con la SS677 in direzione del casello autostradale Aeroporto Ronchi dei Legionari e con il raccordo SR14–SP19. Per i ciclisti: Il progetto prevede la variante ciclabile C2V3 – Monfalcone–Trieste Airport–Aquileia, che collegherà lo scalo alle grandi ciclovie regionali FVG2 (Mar Adriatico) e FVG1 (Alpe Adria). Un tracciato che consentirà di raggiungere Trieste Airport in bicicletta in piena sicurezza, integrando il viaggio con treno e aereo grazie alla fermata ferroviaria del polo intermodale.

Le novità introdotte dal 22 ottobre segneranno l’inizio di una nuova fase per lo scalo, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori interventi di riqualificazione delle aree esterne e dei parcheggi. Durante questa fase di lavori, Trieste Airport si scusa con i passeggeri e i visitatori per gli eventuali disagi temporanei che potranno verificarsi, ringraziando fin d’ora per la collaborazione e la comprensione.